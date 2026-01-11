Il consenso di Khamenei misurato con i dati social

Il consenso di una leadership, paradossalmente anche in un regime autocratico come quello iraniano, può trovare una valida e alternativa misurazione della sua tenuta nei dati pubblici degli account, che vengono utilizzati per promuovere in rete la narrazione di un regime. In particolare, ci sono alcuni indicatori che hanno una forza rivelatrice per capire quanto follower e cittadini condividano o meno le scelte politiche. Tra questi, possiamo adottarne almeno due che hanno una valenza assai significativa: il totale delle interazioni ai post pubblicati e gli incrementi di nuovi follower in un periodo di tempo.

Khamenei su X e la progressiva perdita di engagement

Utilizzando questi due indicatori possiamo vedere come da un lato i sei diversi account attivi su X di Ali Khamenei abbiano fatto registrare, nell’ultimo semestre rispetto a quello precedente, una costante e progressiva perdita di attenzione da parte, mentre, nello stesso periodo, l’account Instagram di Reza Ciro Phalavi, figlio dello Scià deposto dalla rivoluzione khomeinista del 1979 e attualmente esule negli Stati Uniti, è cresciuto di oltre 4 milioni di nuovi follower.

L'aumento di follower su Instagram di Reza Pahlavi

Dal 1° settembre 2025 all'11 gennaio 2026, i sei account ufficiali dell'ayatollah Ali Khamemei su X hanno mostrato una perdita di attenzione con i post che hanno sistematicamente incassato volumi più bassi di like e di commenti. In particolare, il calo di interazioni è stato maggiormente vistoso, per gli account che pubblicano i post in Urdu, in inglese e in arabo. Nel primo caso, con l’account seguito da 130 mila follower, il calo di interazioni rispetto al semestre precedente è stato del 79%, mentre, gli account in inglese, che conta 2,1 milioni di follower, e in arabo, che di follower ne conta al momento 825 mila, la perdita di interazioni è stata in entrambi del 65%.

All'interno del paniere complessivo delle interazioni, poi ci sono da segnalare altri due indicatori che confermano quanto il coinvolgimento della narrazione social della guida suprema dell’Iran abbia perso una quota consistente della sua efficacia, c’è il calo dell'80% dei like registrato sempre dall'account in lingua Urdu e, altrettanto carico di significati, la differenza in negativo del 92% dei nuovi follower registrato invece dall'account in lingua Farsi, sempre rispetto al semestre precedente. Se per gli account di Khamenei l’emorragia di attenzione digitale dei follower sembra inarrestabile, al contrario quelli del principe Reza Ciro Phalavi fanno registrare un’accelerazione di segno opposto. Infatti, l’account Instagram è cresciuto nello stesso periodo di oltre 4 milioni di nuovi follower, con una differenza positiva sul semestre precedente del +541%, insomma i follower sono quasi raddoppiati, mentre i like ai 41 post pubblicati sono stati 30.063.290, un bottino cresciuto nel confronto sui due periodi del 247%.

Ovviamente, questa crescita si è avuta anche sulle altre piattaforme presidiate da Phalavi, infatti, l’account attivo su X è cresciuto del 31% e la pagina Facebook, che conta attualmente 657 mila seguaci, è aumentata del 127%.