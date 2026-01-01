L'après-ski, la terrazza panoramica e la clientela facoltosa: Le Constellation a fuoco nella notte di Capodanno

L'incendio che ha colpito il bar "Le Constellation" di Crans Montana, nel cuore delle Alpi Svizzere del Canton Vallese ha sconvolto il Paese. Si tratta di un noto cocktail e lounge bar situato nel cuore della cittadina alpina, una delle più esclusive della Svizzera tedesca. È una destinazione molto popolare per la vita notturna della località sciistica, conosciuta per il suo ambiente moderno, la musica con dJ set e la capacità di accogliere fino a 300 persone. Ieri notte c'erano circa 100 persone al suo interno quando è scoppiato l'incendio, attorno all'1.30, quando era ancora in corso la festa per l'inizio dell'anno.

"Le Constellation" è una delle mete più blasonate per l'après-ski e le serate glamour della Svizzera, anche grazie alla sua terrazza riscaldata che permette di godere di fantastiche viste sulle montagne circostanti. Proprio per l'esclusività (e i costi) di Crans-Montana, il bar è meta di turisti facoltosi provenienti da tutta Europa (molti francesi, italiani e inglesi) che cercano un ambiente chic e moderno. Inizialmente, la struttura era concepita come un punto di ristoro tradizionale, ma con il boom turistico della zona tra gli anni '90 e i primi anni 2000, ha subito una radicale trasformazione. Negli ultimi 10-15 anni, "Le Constellation" è diventato la tappa obbligatoria per chi frequenta la località durante gli eventi prestigiosi e non è raro avvistare celebrità, sportivi e volti noti della finanza internazionale tra i suoi tavoli. Ospita regolarmente dJ internazionali, diventando il centro dei festeggiamenti per il Capodanno e per le vacanze di Pasqua, attirando una clientela giovane e facoltosa, la cosiddetta "jeunesse dorée", che affolla le piste da sci in questa stagione.

Per il Capodanno 2026 il materiale promozionale, che circolava ampiamente sui canali social del locale prima

del tragico incidente, annunciava unacon inizio alle ore 22:00. La conferenza stampa per conoscere i dettagli dell'incendio è prevista per le 10 e solo allora si avrà contezza delle vittime.