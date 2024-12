La contraerea russa ha abbattutto l'aereo in Kazakistan?

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno dopo lo schianto dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines, precipitato ad Aktau (Kazakistan) causando 38 vittime, non si fa che parlare delle possibili cause. La prima ipotesi circolata è che l'incidente possa essere stato causato da una collisione tra i motori dell'aereo e uno stormo di uccelli. Ma alcune immagini della carlinga dell’aereo mostrerebbero dei fori sulla carlinga che non possono far pensare a dei colpi di arma da fuoco. Usiamo il condizionale perché non è ancora certo con esattezza che quei fori siano presenti proprio sui rottami dell'aereo precipitato.

Chi potrebbe aver colpito l'aereo mentre era in volo? Il quotidiano britannico Guardian parlando di non meglio precisati "media russi" scrive che il velivolo "potrebbe essere stato abbattuto dalle difese aeree russe, che lo hanno scambiato per un drone ucraino". Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, riferisce che "l’aereo Embraer 190 di una compagnia aerea azera, in rotta da Baku a Grozny, è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea russo".

Oltre alle 38 persone morte nello schianto del velivolo, ci sono ventinove feriti ricoverati in ospedale, tra cui due bambini. Undici sono in condizioni stabili e gravi. A bordo dell'aereo si trovavano 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, due di questi ultimi si sono salvati, Tra i passeggeri 16 erano russi, 37 cittadini dell'Azerbaigian, sei del Kazakistan e tre del Kirghizistan.

Nel pomeriggio di ieri, dopo ore di ricerche, è stata trovata la scatola nera contenente la registrazione delle comunicazioni della cabina di pilotaggio del volo. L'analisi attenta di tutti i dati permetterà di ricostruire la dinamica di quanto è accaduto.

"L’indagine sullo schianto dell’aereo sarà condotta dalle forze dell’ordine del Kazakistan", ha fatto sapere il vice primo ministro della Repubblica, capo della commissione governativa Kanat Bozumbayev. "Nell’ambito del procedimento penale, gli esami saranno condotti in collaborazione con i servizi dei paesi limitrofi. Non oso fare dichiarazioni preliminari. Anche le conclusioni preliminari sono impossibili. Ci sono specialisti che svolgeranno il lavoro e gli esami necessari. Non posso ancora dire nulla", ha sottolineato Bozumbayev.

Le operazioni di soccorso

"Trentotto corpi sono stati trovati durante le operazioni di soccorso di ieri e portati al centro di analisi forense, compresi i corpi di sei cittadini kazaki e tre membri dell’equipaggio. Sette corpi sono già stati identificati", ha fatto sapere il ministero delle Situazioni di Emergenza kazako in un comunicato.

"Secondo le informazioni ufficiali due membri dell’equipaggio sono sopravvissuti e tre sono morti". Gli specialisti stanno ancora setacciando i rottami dell’aereo sul luogo dell’incidente. Le operazioni di pulizia sul luogo del disastro coinvolgono 306 persone, 101 attrezzature, due aerei e sei unità cinofile.