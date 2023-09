"Non sembrano umani": il video sulle presunte mummie ufo

Stanno creando un forte dibattito in rete, e non solo, le immagini riprese durante un'udienza al Congresso del Messico dedicata al tema ufo e alieni. Nel corso dell'attesa conferenza sono stati mostrati infatti i resti mummificati di due creature di piccole dimensioni che nulla hanno a che fare con le caratteristiche fisionomiche tipiche degli esseri umani.

Quella che è da ritenersi a tutti gli effetti come la prima udienza ufficiale del Paese centro americano dedicata agli Ufo, o come oggi sono stati ribattezzati Uap (acronimo di Unidentified Aerial Phenomena), ha avuto luogo sul palco della Sala Verde della Camera dei deputati messicana davanti a una nutrita schiera di spettatori. Un evento che è stato anche ripreso dalle telecamere, grazie alle quali le immagini dei presunti alieni hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

L'attenzione è stata catturata in particolar modo da Jaime Maussan, famoso ufologo messicano, nonché direttore del programma "Tercer Milenio". Maussan ha fatto aprire due casse contenenti i resti mummificati di due esseri di piccola statura col cranio allungato e gli occhi di grandi dimensioni. "Sono due esseri umanoidi che non fanno parte della nostra evoluzione terrestre" , ha spiegato dinanzi ai microfoni il direttore del Tercer Milenio, "e che dal momento della loro comparsa non hanno avuto un'evoluzione successiva" . "D'accordo con l'Università Nazionale Autonoma del Messico, che ha realizzato le analisi al Carbonio 14 per ottenere una datazione scientifica, abbiamo scoperto che questi esseri umanoidi hanno grossomodo mille anni" , ha precisato Jaime Maussan.

"Non si tratta di esseri che sono stati recuperati all'interno di astronavi che si sono schiantate sul nostro Pianeta" , ci tiene a precisare l'esperto raccontando del ritrovamento delle due mummie avvenuto a Cusco in Perù nel 2017: proprio alla Unam, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, era stato affidato l'incarico di condurre esami più approfonditi. "Entrambi sono stati rinvenuti all'interno di cave di estrazione di diatomee" : e proprio all'interno di questi antichissimi strati, i due esseri umanoidi si sarebbero fossilizzati.

"Non siamo soli in questo vasto Universo" , ha aggiunto il relatore dinanzi agli sguardi sbigottiti dei presenti. "Dobbiamo avere il coraggio di accettarlo, siamo visitati da intelligenze non umane che vengono sulla Terra dalle profondità dell'universo, potremmo persino viaggiare verso altri universi" , ha concluso.

Presente all'evento anche Ryan Graves, l'ex pilota statunitense che lo scorso luglio aveva rilasciato dichiarazioni scottanti dinanzi al Congresso degli Stati Uniti.