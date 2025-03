Effetti collaterali per la terapia anticancro, Re Carlo in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Re Carlo ha annullato tutti i suoi appuntamenti di domani a causa di un ricovero ospedaliero derivante dalle terapie alle quali si sta sottoponendo per trattare il tumore alla prostata. È quanto si legge in una nota diffusa da Clarence House, secondo il quale gli effetti sul monarca saranno transitori, tanto che già in serata il Re è tornato a Palazzo, dove sta lavorando come al solito. Secondo il comunicato ufficiale, quello di oggi è stato un " piccolissimo contrattempo in un percorso che sta andando nella giusta direzione ".

La decisione di cancellare gli impegni di domani si inserisce in un contesto di precauzione, al fine di " proteggere e dare priorità alla continua e molto positiva guarigione ". Proprio per evitare speculazioni, nel comunicato si è insistito sul fatto che non c'è "nessun dramma" e che la permanenza in ospedale è normale nel suo programma di trattamenti contro il tumore. Tuttavia, nel Regno Unito questa notizia ha avuto inevitabilmente un'eco, soprattutto perché in tanti pensavano che il Re avesse terminato le sue cure, visto l'agenda fitta di impegni di questi mesi. Invece no, tanto che i media inglesi lo definiscono come un "doloroso promemoria" del fatto che il monarca abbia un tumore.

" Sua Maestà desidera porgere le sue scuse a tutti coloro che potrebbero essere disagiati o delusi di conseguenza ", si legge nel comunicato con il quale sono stati annullati gli impegni di domani. Tuttavia, visto l'affetto che lega i sudditi al figlio di Elisabetta II, nessuno recriminerà per questa scelta ma, al contrario, in tanti si stanno preoccupando per le sue condizioni. Il Re ha personalmente desiderato essere il più aperto possibile sulla sua diagnosi, pur mantenendo un senso di privacy medica, ed era desideroso di condividere le ultime notizie in uno " spirito di apertura e trasparenza ".

È stato registrato un notevole aumento delle visite di prevenzione per il tumore alla prostata da quando il Re ha reso nota la sua condizione, proprio per sensibilizzare su una malattia che spesso si sottovaluta.

È stato curato alla London Clinic che lo ha assistito in precedenza e ha viaggiato da e per l'ospedale in auto nel modo consueto. La Regina non si è unita al Re durante la sua breve visita in ospedale, proprio perché la situazione era evidentemente non proeccupante.