Cortigiane di ieri e onlyfanser di oggi

Non ci sono più le cortigiane nel regno di Sua Maestà. Bei tempi quelli di Enrico VIII che si trastullava da mogli, amanti, femmine generose, Jane Seymour, Catherine Howard, Catherine Parr, tutte a disposizione del sovrano per figliare un maschio, il sesso era a parte. Cosa invece serissima per Linda De Sousa Abreu, ex guardia carceraria a Five Wells nel Northampshire, che è stata arrestata mentre stava per imbarcarsi, insieme con il padre, su un volo per Madrid. Non era accusata di omicidio, furto, rapina, sequestro di persona, frode, bancarotta, evasione fiscale ma, fatto gravissimo per gli eredi della regina Vittoria, di avere fatto sesso con un prigioniero, all’interno della cella, di avere filmato l’evento, diciamo così, per poi metterlo in libertà, sorry in rete, così diventando, il documento, virale. Eh no, così si violano le leggi dello Stato, il gabbio è una cosa seria, i condannati devono pagare la pena, in verità la secondina ha voluto proprio fare un’opera di bene, per favore, offrendosi al povero prigioniero afflitto. Già in passato un’altra guardia, Amanda Watts, aveva incassato denaro per avere venduto al Sun in cambio di sterline tremila, tutti i segreti dell’illustre carcerato, George Michael condannato a otto mesi per guida in stato di ubriachezza. Deve essere un vizietto ma anche la spiegazione di come la detenzione possa trasformarsi in un piacere del corpo e dei conti correnti.

Per la cronaca lady Linda, madre di due figli, a luglio aveva aperto un, dunque era professionista nel settore eros e affini. La ragazza brasiliana ora è tornata sul luogo del delitto, pare che si siano uditi applausi e registrate prenotazioni.