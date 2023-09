"Così si lapida una donna...". Il sermone choc di un imam in Inghilterra

Secondo alcune accreditate correnti, nel mondo sarebbe in corso un processo di islamizzazione. In Francia, secondo un recente sondaggio di opinione popolare, sono già più numerosi quelli che si professano musulmani praticanti di quelli che si professano cattolici. La situazione è più o meno la stessa in ogni Paese dell'Unione europea in cui fino a pochi anni fa la religione prevalente è quella cattolica. Il timore di una radicalizzaizone è fondato e i campanelli d'allarme sono sempre di più ma alla sinistra progressista europea sembra non interessare ma, anzi, viene incoraggiata anche l'esposizione dei simboi religiosi islamici, come testimoniano le campagne dell'Unione europea. Ma anche nel Regno Unito, che solo da poco è uscito definitivamente dall'Ue, la situazione appare preoccupante.

Zakaullah Saleem, un imam della Green Lane Mosque di Birmingham, in un sermone ha spiegato ai fedeli come si lapida una donna. Parole che hanno dell'incredibile in qualunque contesto le si vogliano inserire, che fanno ancora più impressione perché pronunciate in una moschea della seconda città più grande del civilissimo Regno Unito. " Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime, così difendendo il senso del pudore dell’adultera, e a quel punto si possono cominciare a tirare le pietre ", ha detto l'imam, sottolineando che solo quando la donna muore per lesioni sotto le pietre si può terminare l'operazione.

" Nella moschea, nota per il suo estremismo, i predicatori si esprimono così sulle donne spiegando come lapidare le donne adultere “in modo religiosamente corretto”. In molte grandi città europee si sta diffondendo un preoccupante radicalismo ", ha dichiarato Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che conosce da vicino il fenomeno frequentando sia Strasburgo che Bruxelles. " L’islamizzazione dell’Europa è un tema reale che per troppo buonismo non viene affrontato perché va a scontrarsi con il mito dell’accoglienza e dell’integrazione, tanto caro a sinistra ", ha proseguito, sottolineando come sia importante ragionare " su cosa viene diffuso nelle moschee in Europa e nei tanti centri abusivi in Italia dove non ci sono controlli sugli imam, su cosa predicano e sulla provenienza dei finanziamenti ".

Un altro imam della Green Lane Mosque - moschea che veniva citata in un documentario sull'Islam radicale dell'emittente Channel 4 - in un sermone spiega che una donna deve accomodare i "bisogni sessuali" del marito ogni volta che quest'ultimo lo desideri, giustificando quindi anche lo stupro fra le mura domestiche.