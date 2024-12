Per il country club dell'Fmi l'iscrizione la paga Washington

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma chi ha detto che l’Italia è il paese del magna magna? Chi sostiene che gli italiani siano un popolo di furbastri e privilegiati? Per tutti costoro risponde una notizia bella fresca che arriva dal meraviglioso mondo dei “cauboi”, nel senso degli Stati Uniti d’America, dove i membri illustri del Fondo Monetario Internazionale, quell’organizzazione che vide direttore generale lo stupratore Dominique Strauss-Kahn (da vedere il docufilm Stanza 2806 sui misfatti del francese che oggi vive in Marocco e fa da consulente, non a titolo gratuito, della metà dei paesi africani), dunque i signori dell’Effeemmei frequentano il Bretton woods recreation center, un country club lungo il Potomac nel Maryland, con una estensione di 285 ettari, fin qui che c’è di strano? Ma lo strano è che non tirano fuori un cent, la quota di iscrizione, dollari ventimila, la paga il governo americano.

Da una parte il Fondo monetario usa la mazza per insegnarci a non sprecare denari, dall’altra se ne fotte, viaggia gratis, usa legni,ferri e putter spassandosela freeride, da noi sarebbe a scrocco. Anche perché come diceva il giornalista Patrick O’Rourke:”Il golf combina due passatempi favoriti dagli americani: fare lunghe passeggiate e colpire qualcosa con un bastone”. Se poi gratis, alleluja.