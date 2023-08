È giallo sulla squadra di pallamano del Burundi: 10 giocatori scomparsi in Croazia

Dieci diciassettenni scomparsi nel nulla, un mistero quanto accaduto a Fiume, in Croazia. Domenica si sono perse le tracce dell’intera nazionale Under 19 di pallamano del Burundi, tra le protagoniste dei campionati mondiali di categoria. Arrivata in Europa lo scorso 2 agosto, la compagine africana avrebbe dovuto disputare l’ultimo incontro il 13 agosto, match contro il Bahrain poi saltato all’ultimo. Al momento di fare ritorno a casa, i dieci ragazzi hanno lasciato le camere dove erano alloggiati e sono scomparsi.

Scomparsa la nazionale Under 19 di pallamano del Burundi

Come riportato dal Corriere della Sera, i dieci ragazzi classe 2006 sono stati avvistati l’ultima volta alle ore 15.30 di domenica. Come anticipato, i giovani avrebbero dovuto affrontare i pari età del Bahrain, ma l’incontro è stato cancellato. Sul caso sta indagando la polizia di Fiume, che ha immediatamente diramato l’ordine di ricerca. In base alle primissime ricostruzione, solo tre ragazzi non hanno partecipato alla fuga.

L'équipe nationale #burundi-aise de #handball des moins de 19 ans exclue de la Coupe du monde en cours en #Croatia par le Comité d'organisation, alors qu'elle avait encore 2 matchs à jouer



Ce 10/08/2023, les juniors burundais devaient jouer contre le #Bahrain, mais selon… pic.twitter.com/HbcYDu3ugz — Jimbere (@MagazineJimbere) August 10, 2023

La federazione di pallanuoto del Burundi ha diffuso in rete le foto dei dieci tesserati, molti dei quali avevano a disposizione un telefonino ma ogni tentativo di mettersi in contatto è risultato vano. Non è da escludere che possa trattarsi di un gesto programmato da tempo, considerando che la rotta balcanica è tra le predilette dei clandestini che puntano a raggiungere il cuore dell’Europa.

Ipotesi Francia e Germania