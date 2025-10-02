"Vomito, febbre e non solo". Crociera horror per 94 passeggeri

Pessima esperienza di crociera per i passeggeri della nave Serenade of the Seas della Royal Caribbea. Nel corso del viaggio della durata di 13 giorni quasi 100 passeggeri hanno contratto il Norovirus, manifestando sintomi come vomito e febbre. In molti, dunque, sono stati costretti a trascorrere la traversata chiusi nelle loro stanze.

La Serenade of the Seas era partita lo scorso 19 settembre dal porto di San Diego con direzione Miami. Purtroppo, come riferito dal Centers for Disease Control and Prevention, a partire dal 24 settembre molti passeggeri hanno cominciato a manifestare i sintomi del Norovirus. Stiamo parlando di 94 dei 1.874 passeggeri. Colpiti anche alcuni membri dell'equipaggio, per la precisione 4 su 883.

Si è trattato di una vera e propria epidemia, con vomito, diarrea e febbre. Compresa la situazione, a bordo della nave da crociera sono state immediatamente attivate le procedure di pulizia e disinfezione. Sono stati inoltre raccolti dei campioni di feci per essere inviati al centro per le malattie gastrointestinali. In questo modo è stato identificato il Norovirus.

"La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell'equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità. Per mantenere un ambiente che supporti i più alti livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi, implementiamo procedure di pulizia rigorose, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida per la salute pubblica ", ha dichiarato un portavoce del Royal Caribbean Group, come riportato da Nbcnews.com.

Purtroppo il Norovirus è un patogeno altamente contagioso. Una volta infettato l'ospite, i sintomi si manifestano dopo 12-48 ore. Il virus può essere contratto anche da superfici infette, cibi e liquidi.

Rischioso anche condividere i pasti con chi è malato. Si tratta di un virus che può rapidamente diffondersi in ambienti chiusi come quello della crociera.

L'arrivo della nave a Miami è previsto per la giornata del 2 ottobre.