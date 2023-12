"Qualcuno ha perso anche 20 kg". L'inferno degli ostaggi in mano ad Hamas

Crudeltà, ferocia, malvagità. Un vero e proprio inferno quello vissuto dagli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Dal 7 ottobre, giorno dell'attacco senza precedenti a Israele, al rilascio, un periodo contrassegnato dalla disumanità dei miliziani del gruppo terroristico palestinese. Una testimonianza vivida quanto dura è quella di Noya Shilo, la dottoressa dell'ospedale Sheba - vicino a Tel Aviv - che segue trenta ostaggi israeliani (nova bambini e ventuno adulti) liberati dopo cinquanta giorni di prigionia. "Eravamo sotto choc nel sentire le cose più brutali e crudeli contro le persone più innocenti" , le sue parole che lasciano senza fiato.

Intervistata da Repubblica, la dottoressa israeliana ha spiegato di aver visto danni significativi nei corpi degli ostaggi, due cose soprattutto: "Uno, le ferite da proiettile ricevute il 7 ottobre durante il rapimento che non erano state trattate e si sono complicate. Due, molti di loro avevano coaguli di sangue nelle gambe e nei polmoni perché erano stati sempre fermi per un tempo così lungo". Adulti e bambini malnutriti e disidratati - c'è chi ha perso venti chili - ma anche traumi psicologici: "Quando sei nelle mani di Hamas fai quello che ti dice Hamas" , la sottolineatura di Noya Shilo, fino ad arrivare ai racconti drammatici di abusi e violenze.

La maggior parte degli israeliani è stata tenuta in isolamento per più di cinquanta giorni, priva di cure e di medicine, con una pita di pane al giorno e senza mai vedere la luce del giorno. "Hamas diceva loro che non c’era più Israele, che non esisteva più un posto dove tornare" , la ricostruzione della dottoressa, che ha posto l'accento sulla totale perdita di fiducia da parte dei suoi pazienti. Gradualmente sono venute fuori le storie orribili legate a quel 7 ottobre: "I rapimenti sono stati molto violenti [...] Non c’è dubbio che sono stati compiuti crimini di natura sessuale il 7 ottobre. Come team medico eravamo sotto choc nel sentire ogni tipo di abuso immaginabile, le cose più brutali e crudeli uno possa immaginare, è stato davvero disumano e contro le persone più innocenti".