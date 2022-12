Dagli insulti a Salvini al Qatargate: perquisita la casa di Tarabella

Convalidati quattro arresti per lo scandalo Qatar, ma prosegue l’attività degli inquirenti di Bruxelles. Nel mirino degli investigatori guidati dal pubblico ministero Michel Claise è finito l’eurodeputato belga Marc Tarabella. Come reso noto da Le Soir, la sua abitazione è stata perquisita nella tarda serata di sabato alla presenza della presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, le autorità avrebbero sequestrato il cellulare e il materiale informatico del parlamentare europeo di S&D. Gli investigatori non hanno posto in stato di fermo Tarabella, ma non è tutto. L’ufficio di un suo assistente, l’italiano G. M., è tra quelli che risultato sigillati nella sede di Bruxelles dell’Eurocamera.

Dagli insulti a Salvini al Qatargate

Il nome di Marc Tarabella non è nuovo alla stampa italiana. Nel 2014, infatti, il politico di sinistra fu protagonista di una clamorosa invettiva contro l’allora eurodeputato Matteo Salvini. “È un fannullone, è solo in tv e non è mai in aula” , il j’accuse del belga a proposito delle assenze del leghista in commissione parlamentare. Un video diventato virale, fino a diventare un punto di riferimento del Partito Democratico del tempo.

Figlio di emigrati italiani, Tarabella è al quarto mandato da europarlamentare e in passato ha collaborato con Antonio Panzeri, attualmente in carcere per lo scandalo Qatar. Con l’ex sindacalista condivide anche la tessera di Articolo 1. Negli ultimi tempi il cinquantanovenne – vicepresidente della delegazione per i rapporti con la penisola arabica – si è speso molto per il Qatar e per i Mondiali di calcio in corso.

“Doha è un partner obbligato” , il Tarabella-pensiero, a partire dai costi esorbitanti dell’energia. E ancora: “Boicottare il Qatar è ipocrisia”, un suo recente intervento in tv riportato dal Messaggero. Per il belga, infatti, ci sono stati dei progressi nel Paese, a partire dal capitolo riforme. Emblematica la presa di posizione nel corso di un dibattito organizzato a Bruxelles alla presenza del ministro del lavoro qatariota Ali bin Smaikh al-Marri: nessun riferimento agli operati morti nella costruzione degli stadi – circa 6.500 – ma dito puntato contro i silenzi sull’assegnazione dei Mondiali alla Russia o delle Olimpiadi alla Cina.

Tarabella si difende