Dalle Barbie alla Nike: la "rivolta" che rischia di far esplodere i prezzi

L’Asia, la fabbrica del mondo, deve fare i conti con un grosso problema: i giovani non vogliono lavorare nelle fabbriche. Ambizioni diverse, stili di vita nuovi. Ma le conseguenze rischiano di pesare sull’economia di tutto il mondo: da Barbie alla Nike, la nuova era rischia di fare esplodere i prezzi a livello internazionale.

Le fabbriche di abbigliamento asiatiche stanno cercando di rendere più allettanti i piani di produzione, un campanello d’allarme per le aziende occidentali che fanno affidamento sulla manodopera a basso costo di quell’area per ottenere beni di consumo a prezzi accessibili. Come evidenziato dal Wall Street Journal, il tramonto della manodopera industriale asiatica - ultraeconomica - rappresenta l’ultimo banco di prova del modello manifatturiero globalizzato, che negli ultimi tre decenni ha fornito ai consumatori di tutto il mondo una vasta gamma di beni prodotti a prezzi super economici.

“Non c’è più nessun posto sul pianeta che sarà in grado di darti ciò che vuoi" , le parole di Paul Norriss, il co-fondatore britannico della fabbrica di abbigliamento del Vietnam, UnAvailable, con sede a Ho Chi Minh City: "Le persone dovranno cambiare le loro abitudini di consumo, così come i marchi" . I lavoratori ventenni, la forza lavoro tradizionale dell'industria dell'abbigliamento, abbandonano regolarmente il programma di formazione della sua azienda, ha aggiunto Norriss. Chi rimane spesso lavora solo per un paio d'anni: “Tutti vogliono essere influencer su Instagram, fotografi, stilisti o camerieri in un bar” .

In risposta alla crisi, le fabbriche asiatiche hanno dovuto aumentare i salari e adottare strategie a volte costose per trattenere i lavoratori, dal miglioramento delle tariffe della mensa alla costruzione di asili per i figli dei lavoratori. Ma non sono mancate le criticità. Hasbro – produttore di giocattoli – ha confermato che la carenza di manodopera in Vietnam e Cina ha fatto aumentare i costi. La Mattel, produttrice di Barbie, vanta un’ampia base produttiva in Asia e anche lei deve fronteggiare l’aumento del costo del lavoro. Entrambe le realtà hanno aumento i prezzi dei loro prodotti. Ma non è tutto. La Nike produce la maggior parte delle sue scarpe in Asia e a giugno ha segnalato che i costi dei suoi prodotti sono aumentati a causa delle maggiori spese di manodopera.

A partire dagli anni Novanta, la Cina e gli altri centri manifatturieri asiatici si sono integrati nell’economia globale. Le realtà agricole si sono trasformate in centri industriali. Ora questi stessi centri devono sfidare il problema generazionale: i lavoratori più giovani, più istruiti dei loro genitori e veterani di Instagram, TikTok e altri social media, ritengono che la loro vita lavorativa non dovrebbe svolgersi all'interno delle mura della fabbrica. I cambiamenti demografici interpretano un ruolo di primo piano: i giovani asiatici di oggi hanno meno figli rispetto alle generazioni precedenti. E per questo motivo hanno meno “motivi” per assicurarsi un reddito stabile all’età di 20 anni.

Grandi criticità in particolare in Cina. Il Wsj segnala una disoccupazione giovanile al 21%, nonostante la carenza di manodopera nelle fabbriche. E ancora, le multinazionali hanno spostato la produzione in altri Paesi come Malesia, Indonesia, Vietnam e India. Ma superare gli ostacoli non è facile come un tempo: basti pensare al Vietnam, dove i salari sono più che raddoppiati dal 2011. Nella stessa Cina dal 2012 al 2021 sono aumentati del 122%. E molte realtà tra Asia meridionale e Africa, pur ricche di manodopera, sono politicamente instabili o prive di infrastrutture.