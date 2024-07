Decollo e atterraggio sulla stessa pista: tragedia sfiorata nello Stato di New York

Ascolta ora 00:00 00:00

La telecamera di sicurezza di una volante della polizia lunedì mattina ha ripreso quello che è sembrato un disastro aereo sfiorato sopra i tetti di Syracuse, nello Stato di New York. La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine per capire cosa possa essere successo tra un volo di una filiale regionale di American Airlines e uno della Delta. Secondo gli esperti i due aerei non erano in rotta di collisione in quel momento ma la FAA vuole comunque capire come si sia arrivati a far volare due aerei a una distanza così breve l'uno dall'altro.

Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe partito dalle autorizzazioni fornite dalla torre di controllo, che avrebbe assegnato la stessa pista, sia per l'atterraggio del volo AA5511 che per il decollo del volo DL5421. Dalle immagini si nota come sia il pilota dell'American Airlines che, accorgendosi della situazione, abbia preso l'iniziativa per impedire rischi ai due aerei. I velivoli, nel momento in cui sono stati più vicini, si sono trovati ad appena 200 metri di distanza l'uno dall'altro.

The FAA is investigating a situation where two planes (Mitsubishi CRJ-900LR) from American Airlines (flight AA5511) and Delta (flight DL5421) almost crashed mid-air over Syracuse (SYR), New York on 08 July 2024.



" Aspetta, chi è autorizzato a decollare il 28? ", dice in radio il pilota di American Airlines. In quel momento dalla torre di controllo si sono resi conto che stava succedendo qualcosa di grave e allora è stato dato ordine al volo AA5511 di interrompere la manovra e " andare a fare un giro ". Interrompere l'atterraggio è una manovra che comporta meno rischi per la sicurezza rispetto all'interrompere un decollo, visto che ormai l'aereo Delta aveva effettuato il takeoff ed era in fase di salita. Le indicazioni fornite al volo American Airlines per interrompere l'atterraggio hanno permesso di evitare la rotta di collisione e di mantenere entrambi gli aerei in condizioni di sicurezza.

I radar hanno rilevato che i due aerei si sono trovati a 725 piedi di distanza, poco più di 200 metri. Sul volo Delta viaggiavano 76 passeggeri più i membri dell'equipaggio, mentre su quello American Airlines viaggiavano in 75.

Endeavor Air e Delta lavoreranno con le autorità dell'aviazione come facciamo sempre nel nostro impegno condiviso per la sicurezza sopra ogni altra cosa

", ha dichiarato la compagnia americana con la sua succursale locale, ai microfoni dela Cbs. American Airlines ha preferito non rilasciare dichiarazioni.