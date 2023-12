"Non ci fanno salire sui bus": bufera antisemitismo a Londra

A quasi due mesi dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, l’ondata di antisemitismo in Europa non accenna a fermarsi. Nel Regno Unito, la polizia sta investigando su due casi in cui pare che a dei ragazzini ebrei sia stato impedito di salire su dei bus. Entrambi gli incidenti si sarebbero verificati a Londra.

Il primo risale al 26 novembre e ha visto coinvolto un gruppo di giovani in attesa del mezzo alla fermata di Egerton Road, nel nord della capitale. Il fatto è stato denunciato dall’unico passeggero di religione ebraica a bordo del pullman in quel momento, che nelle sue dichiarazioni alle autorità e alla Shomrim (Jewish community safety patrol) ha detto di essersi sentito “ minacciato, intimidito, scioccato e spaventato ”. Stando a quanto riferito dal testimone, pare che l’autista del bus abbia inizialmente rallentato quando i ragazzini gli hanno fatto cenno di fermarsi, per poi accelerare e superarli senza permettere loro di salire a bordo. Gli altri passeggeri, inoltre, avrebbero incoraggiato il guidatore con commenti antisemiti e ringraziamenti. Un portavoce di Shomrim ha dichiarato che il testimone dell’accaduto “ ha detto di essersi infuriato per l’apparente complicità tra l’autista e i passeggeri ”.

Il secondo incidente si sarebbe verificato tre giorni dopo, nella zona di Ravensdale Road (nord-est di Londra) attorno alle 19.40. L’autrice della denuncia è una 13enne ebrea, che ha descritto una successione di fatti identica: il bus ha rallentato al segnale di stop di un gruppo di ragazzi suoi correligionari, per poi accelerare e superarli. Alla fermata successiva, però, ad un passeggero non ebreo è stato permesso di salire a bordo, “ il che suggerisce un comportamento discriminatorio da parte dell’autista ”. L’agenzia dei trasporti londinesi Tfl (Transport for London) ha dichiarato di aver preso “ molto sul serio ” queste denunce e di “ non tollerare alcuna forma di discriminazione nella nostra società ”, invitando chiunque sia stato vittima di comportamenti simili a denunciarli immediatamente.