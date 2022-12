"Devo dimettermi?". E il sondaggio su Twitter beffa Musk

" Dovrei dimettermi? ". Alla fine il sondaggione lanciato da Elon Musk si è rivelato un boomerang. A quella domanda diretta, che l'imprenditore sudafricano aveva lanciato su Twitter, la maggioranza degli utenti ha risposto di sì. Secondo i frequentatori della piattaforma, fondatore di Tesla dovrebbe dimettersi da amministratore delegato della società che gestisce il social network. A esprimersi nella surreale indagine statistica proposta da Musk sono stati oltre 17,5 milioni di utenti. Dopo 12 ore a diposizione per esprimere una preferenza, il 57,5% dei partecipanti ha votato a favore dell'auto-esclusione del magnate (diversamente a scegliere "no" è stato il 42,5% ).

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.