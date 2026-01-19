Disastro in Spagna, il ministro dei trasporti: "Com'è possibile in un rettilineo?". L'ipotesi di un giunto saltato

C'è qualcosa di strano nel terribile incidente che ha sconvolto la Spagna. Lo spiega il ministro dei Trasporti, Oscar Puente: "È strano e difficile da spiegare", aggiungendo che il treno Iryo che ha causato l'incidente è relativamente nuovo (quattro anni) e anche l'infrastruttura è stata ristrutturata di recente, lo scorso maggio, con un investimento di 700 milioni di euro.

Si tratta di un tratto di binario "rettilineo" e "tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente". Toccherà alle perizie oggetto di un'indagine accertare le cause del disastro.

Il ministro ha spiegato che il deragliamento delle ultime carrozze del treno Iryo, che viaggiava da Malaga a Madrid, è avvenuto perché un treno Alvia, in viaggio tra Madrid e Huelva, viaggiava in direzione opposta su un binario parallelo. La carrozza anteriore dell'Alvia si è scontrata con le carrozze Iryo. Il conducente dell'Alvia è tra le vittime dell'incidente.

Tra le ipotesi un giunto saltato sui binari

Potrebbe essere dovuto a un giunto che prima dell'incidente è saltato creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni, l'incidente ferroviario di ieri sera in Spagna.

E' questa una delle ipotesi, secondo quanto si apprende, a cui i tecnici spagnoli stanno lavorando per accertare quanto accaduto. L'ipotesi è che le prime carrozze siano passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all'ottava, è avvenuto il deragliamento. L'ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima.