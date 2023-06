Si incastra nel tapis roulant dell'aeroporto: i medici devono amputarle la gamba sul posto

Un grave e terribile incidente, che ha cambiato per sempre la vita della vittima, costretta a subire l'amputazione di una gamba per poter essere liberata dalla trappola del tapis roulant in cui era rimasta irrimediabilmente incastrata.

Il tremendo episodio si è verificato all'aeroporto Don Mueang di Bangkok, intorno alle ore 8:30 di ieri, giovedì 29 giugno. La vittima, una passeggera di 57 anni che avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo diretto verso la provincia di Nakhon Srithammarat, sarebbe stata colpita da una valigia prima di cadere sul tappeto del sistema di camminamento rapido del Terminal 2 e di rimanere inesorabilmente intrappolata nell'ingranaggio. Una scena atroce, che ha richiesto l'intervento d'urgenza da parte di un'équipe di medici i quali, vista l'impossibilità di liberare la donna dalla trappola del tapis roulant, si è vista costretta a effettuare sul posto l'amputazione dell'arto incastrato: la gamba sinistra è stata tagliata fin sopra il ginocchio.

La 57enne è stata trasportata all'ospedale di Bhumibol, dove il personale medico ha spiegato di non essere in grado di provvedere a riattaccare la parte inferiore dell'arto. Ciò nonostante, la donna, che non ha perso le speranze, ha chiesto di essere trasferita al centro medico di Bumrungrad, una struttura opsedaliera privata, per valutare la possibilità di un intervento chirurgico.

L'aeroporto Don Mueang di Bangkok sarà interamente responsabile della copertura delle spese mediche della vittima, dopo di che tratterà la cifra da riconoscere quale risarcimento. "A nome dell'aeroporto internazionale Don Mueang, vi prego di accettare le mie più sentite condoglianze per l'incidente" , ha dichiarato il direttore Karan Tanakuljirapat, "vorrei sottolineare che faremo in modo che un simile incidente non si ripeta" , ha aggiunto.

Il direttore ha spiegato che il tapis roulant è stato realizzato in Giappone da un'azienda rispettabile e utilizzato da molti altri aeroporti all'estero, e che il personale del terminal lo sottopone solitamente a un controllo specifico ogni tre ore. Dopo l'incidente, gli ingegneri sono stati convocati per essere ascoltati dagli inquirenti che indagano sulla vicenda. Karan ha affermato che il tappeto mobile del Terminal 2, sotto la cura e la manutenzione di Siam Hitachi Elevator Co, è in servizio dal 1996 e doveva essere sostituito nel 2025. Per sicurezza, nel frattempo sono stati temporaneamente sospesi tutti e 20 i tapis roulant presenti nell'aeroporto così da consentire un'accurata ispezione.