"Basta, non facciamo più sesso". L'assurda protesta delle donne anti Trump

Molti intellettuali e politici di sinistra non hanno accolto di buon grado la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Tra le sparate dei rosiconi e i soliti allarmi dei compagni, in rete è scoppiata una particolare forma di protesta per il trionfo del tycoon ai danni di Kamala Harris. Le donne democratiche hanno infatti copiato il Movimento 4B (4B Movement) lanciato dalle sudcoreane nel 2018 dopo l'omicidio di una donna di 23 anni in un bagno pubblico a Seoul. I diktat sono chiari: niente sesso, niente matrimonio, niente appuntamenti e niente figli. Tutto pur di colpire il maschio. Soprattutto se bianco ed eterosessuale.

Lo sciopero del sesso in segno di protesta contro la vittoria di Trump è diventato virale sui social nel giro di poche ore: decine di donne hanno pubblicato video su Tik Tok e Instagram per annunciare la loro adesione al Movimento 4B. Molte di loro hanno scelto di firmare la sceneggiata con atti plateali: c’è chi si è tagliata i capelli a zero e chi ha giurato castità per i prossimi quattro anni con formule a dir poco patetiche. Uno dei video più condivisi - 4,5 milioni di visualizzazioni – vede una donna promettere: “Farò la mia parte di donna americana lasciando il mio ragazzo repubblicano e aderendo al movimento 4B” .

Secondo i dati diffusi da Nbc, nelle ultime 48 ore sono state registrate oltre 500 mila ricerche sul Movimento 4B su Google, diventando uno degli argomenti di tendenza sul motore di ricerca. Un’ondata di dissenso legata alle posizioni dei repubblicani sull’aborto, anche se c’è un dettaglio da non sottovalutare: nonostante la solida base di sostegno vantata dalla Harris, Trump ha migliorato nettamente i risultati presso l’elettorato femminile rispetto alle elezioni del 2020.

Deluse dalla vittoria di Trump, ora le donne democratiche stanno “incanalando la rabbia e la disperazione in questo nuovo attivismo all’interno della loro sfera privata, boicottando le relazioni eterosessuali e rifiutandosi di adeguarsi al

patriarcato”, ha la sociologa. Ricordiamo che il Movimento 4B ha raccolto grande interesse e popolarità sulla scena internazionale negli ultimi anni anche grazie al boom dei social network.