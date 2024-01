Auto contro gli agricoltori, morta una donna: tragedia in Francia

La mobilitazione degli agricoltori in Francia si è trasformata in una tragedia. Martedì mattina, a Pamiers nell'Ariège, nel sudovest del Paese, un'automobile ha investito un posto di blocco per ragioni al momento sconosciute: una donna è morta, mentre il marito e la figlia quattordicenne sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto alle ore 5.45, sul ponte RD119, dove la mobilitazione è iniziata da lunedì pomeriggio. Secondo quanto confermato dalla prefettura dell'Ariège, l'uomo alla guida dell'auto è stato fermato dalla polizia ed è in stato di custodia.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, una donna sulla trentina originaria di Saint-Félix-de-Tournegat secondo le prime informazioni disponibili. "Ho appena saputo che è avvenuto un incidente nell'Ariège che ha coinvolto tre dei nostri membri" , le parole del presidente della FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), Arnaud Rousseau, ai microfoni di RMC: "Una donna è morta, mentre il marito e la figlia sono in condizioni complicate, ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli sulle circostanze della tragedia" .

In base a una primissima ricostruzione, l'auto avrebbe superato i blocchi di cemento ad alto velocità, per poi perdere il controllo in un secondo momento. Le tre persone investite si trovavano dietro una balla di paglia. Il procuratore generale della Corte d'appello di Tolosa, Franck Rastoul, ha invitato alla cautela prima di trarre conclusioni sull'incidente. Sul posto sono intervenuti 35 vigili del fuoco, 13 agenti di polizia e 20 gendarmi, ha riferito la Prefettura, ed è stata istituita anche un'unità di supporto psicologico.

Il guidatore è in custodia a Pamiers ed è stato sottoposto ad accertamenti medici. I primi esami del sangue non avrebbero mostrato tracce di alcol o droghe, ma sono attese conferme dalle autorità. "Allo stato attuale, l'accusa si basa sui reati di omicidio colposo e lesioni involontarie" , ha riferito il procuratore Rastoul a France Bleu Occitanie, assicurando che "a seconda degli elementi che saranno raccolti, la qualificazione potrebbe evolversi". Il dramma di Pamiers ha scosso anche il mondo politico, il ministro dell'Agricoltura Marc Fesneau ha parlato di "tragedia per tutti noi": "Nell'ambito dell'azione sindacale per difendere la sua professione nell'agricoltura ed esprimere le sue aspettative, una giovane donna è morta questa mattina presto in Ariège. Penso a lei, penso al suo compagno e a sua figlia che lottano per la vita" , le sue parole su X, ex Twitter.

La mobilitazione degli agricoltori in Francia ha preso il via giovedì scorso per chiedere al governo guidato da Gabriel Attal misure urgenti per il settore. In particolare, viene contestato il green deal europeo e gli standard ambientali considerati troppo pesanti, senza dimenticare il livello basso dei redditi. In diverse zone del Paese sono stati registrati blocchi con trattori e mezzi pesanti. Il timore è che la situazione possa infiammarsi come già registrato in Germania, Olanda e Polonia.