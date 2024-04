Dramma negli Usa, bimbo di 3 anni trova una pistola sul divano e si uccide

Tragedia negli Stati Uniti, dove un bambino di soli 3 anni si è ucciso giocando con una pistola vera che aveva trovato incustodita sul divano di casa. Per il piccolo, purtroppo, non c'è stato scampo e ora suo padre è accusato di omicidio colposo. Questo inaccettabile dramma pone ancora una volta l'attenzione sul delicato tema, molto discusso negli Usa, della detenzione di armi.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalla stampa estera, il terribile episodio si è verificato lo scorso 28 marzo all'interno di un'abitazione di Allentown, cittadina della Pennsylvania orientale. Il piccolo Elijah Abreu Borgen, di 3 anni, stava giocando in casa quando ha trovato la pistola semiautomatica e completamente carica sul divano. Con lui si trovava anche un altro bambino di 2 anni. Credendo si trattasse di un giocatto, Elijah ha fatto fuoco, venendo colpito dal proiettile esploso. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Tempestiva la corsa al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest. Malgrado l'intervento dei medici, però, il bimbo è deceduto a causa della profonda ferita riportata al torace. La sua è stata classificata come morte accidentale. Nonostante ciò, il padre si trova adesso indagato per l'accaduto.

Il caso giudiziario

Jose Hilario Abreu, 28 anni, è stato citato in giudizio venerdì con l'accusa di omicidio colposo e pericolo nei confronti dei bambini. L'uomo sarebbe stato presente in casa e una volta udito lo sparo si è precipitato in salatto, trovando il piccolo Elijah riverso in una pozza di sangue. A seguito del dramma accaduto, il 28enne è stato arrestato e condotto in carcere della contea di Lehigh, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida, fissata per il prossimo venerdì 12 aprile.

Secondo la documentazione proddotta dal tribunale, l'uomo è rappresentato dall'ufficio del difensore d'ufficio della contea. Gli inquirenti hanno già effettuato le prime verifiche, rilevando residui di arma da fuoco sulle sue mani del bambino. Secondo gli investigatori, quando la pistola ha fatto fuoco "era sfoderata e appoggiata su un cuscino sul divano dove erano seduti entrambi i bambini".

Naturalmente la vicenda ha riportato l'attenzione sulla detenzione di armi da fuoco in casa. Purtroppo la morte di Elijah non è la prima di questo genere, ci sono dei precedenti. Restando solo nell'anno 2024, lo scorso febbraio un bambino di 2 anni è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria accidentale a Indianapolis.

Un bimbo di 3 anni della Carolina del Nord, invece, si è sparato alla testa dopo aver trovato una pistola incustodita in casa.