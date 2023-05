Aereo da turismo si schianta in Svizzera: il dramma e il giallo sulle cause

Tragedia questa mattina in Svizzera, vicino Les Ponts-de-Martel, piccolo comune del Canton Neuchâtel (distretto di Le Locle). Stamani un piccolo aereo turistico è precipitato, schiantandosi su un terreno scosceso nelle montagne svizzere vicino Neuchatel, causando la morte di numerose persone.

L'incidente mortale

Lo schianto si è verificato verso le 10.20 della mattinata di oggi, sabato 20 maggio. Sul caso stanno indagando le autorità svizzere, e sono ancora scarne le informazioni rilasciate alla stampa. A quanto pare il piccolo aereo, un velivolo turistico, era partito dall'aeroporto di Chaux-de-Fonds e avrebbe dovuto compiere un normale giro panoramico, quando è invece avvenuta la disgrazia.

L'aereo si è schiantato in una zona boschiva scoscesa e ripida, non è stato facile per i soccorsi raggiungere il sito subito dopo aver ricevuto le prime segnalazioni. Non c'è stato scampo per i passeggeri: a perdere la vita il pilota e due passeggeri. Al momento è tutto ciò che sappiamo.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dalla polizia svizzera e dai soccorsi. La zona è stata interdetta al pubblico per poter consentire alle autorità federali competenti di svolgere i rilievi per le indagini. Identificati diversi pezzi dell'aereo. Gli inquirenti hanno già aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.

Il cordoglio

"Dobbiamo prima informare le famiglie delle vittime" , ha dichiarato un portavoce della polizia a Keystone-Ats. "Il pilota e i due passeggeri sono morti sul posto" , ha fatto sapere la polizia, senza però rivelare dettagli circa l'identità delle vittime o modello dell'aereo.

Sul posto anche gli uomini del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi), organo che si occupa di determinare le cause dei disastri aerei. A partecipare al caso anche l'Ufficio federale di polizia (Fedpol).