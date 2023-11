“Droga nello champagne per stuprare una collega”. Choc in Francia, arrestato un senatore

Terremoto politico in Francia. Il senatore della Loire-Atlantique Joël Guerriau è stato arrestato con l’accusa di aver drogato una collega deputata per commettere violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dalla procura parigina, il sessantaseienne del gruppo Les Indépendants avrebbe somministrato alla deputata Sandrine Josso una sostanza stupefacente “per compromettere il suo discernimento o il controllo delle sue azioni e così ottenere da lei favori sessuali”. Come riportato da RMC, i fatti sarebbero avvenuti martedì sera.

In base alle prime informazioni rese note dalla stampa transalpina, la Josso – eletta nello stesso collegio di Guerriau con il partito Modem – è stata invitata dal collega nella propria abitazione parigina. Tra i due una conoscenza, un’amicizia ma nulla più. La 48enne si sarebbe sentita male dopo aver bevuto un bicchiere di champagne offerto dal padrone di casa. Dopo averlo visto maneggiare un sacchetto di plastica contenente una polverina bianca, avrebbe deciso di lasciare l'appartamento in tutta fretta. Ricoverata immediatamente in ospedale, i campioni del suo corpo hanno rivelato la presenza di ecstasy.

La vittima del tentato stupro ha sporto denuncia. Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione e l’ufficio del senatore e hanno confermato la presenza di ecstasy. Guerriau è stato arrestato e posto in custodia cautelare nella sede della la polizia giudiziaria di Parigi. Se confermate le accuse, il senatore rischierebbe fino a cinque anni di carcere e una multa di 75 mila euro. Il 66enne è stato ascoltato dagli investigatori della polizia giudiziaria. Secondo quanto appreso da BFMTV, nel sangue di Guerriau sono state trovate tracce di anfetamine, oppiacei, cannabis, cocaina, metadone e MDMA. Durissima la reazione del suo avvocato Rémi-Pierre Drai ai microfoni dell’AFP: "Siamo molto lontani dall'interpretazione scabrosa che si può dedurre dalla lettura dei primi articoli di stampa. Sono indignato per aver visto elementi dell’indagine sui giornali. Quindi o la Procura è responsabile e questo mi scandalizza ancora una volta, oppure la Procura non c’entra niente e allora deve interrogarsi sull’identità dell’autore di questa violazione e indagare" .

Banchiere di professione, Guarrieu è stato eletto senatore nel 2011, è vice presidente della Commissione Affari esteri, della Difesa e delle Forze armate. Membro del gruppo Les Independants al Senato, ha aderito nel 2022 al partito Horizons dell'ex premier francese Edouard Philippe. Nel corso della sua vita politica, è stato sindaco del comune di Saint-Sébastien-sur-Loire, incarico lasciato nel 2017 a causa della legge sui mandati non cumulabili.