Drogata e violentata da sconosciuti reclutati dal marito: "10 anni di barbarie su di me. L'ho scoperto da una foto"

Per ben dieci anni Gisèle Pélicot, 71 anni, è stata drogata e resa incosciente dal marito che reclutava sconosciuti online affinché la stuprassero nella loro casa di Mazan, nel Sud della Francia, mentre lui filmava le violenze. L'uomo, Dominique Pélicot, ora è a processo davanti alla Corte d'Assise del Vaucluse, ad Avignone. E se i numeri non descrivono le barbarie subite dalla vittima, per certo quantificano i mostruosi abusi: 92 stupri perpetrati, secondo l'accusa, da 50 uomini. Come anticipa il Corriere della Sera, trentacinque presunti responsabili hanno ammesso i rapporti sessuali, ma non il proposito di commettere violenza.

L'inizio dell'incubo

La drammatica e terribile vicenda, che sta scuotendo l'opinione pubblica, comincia nel 2011. Ma per dieci anni Gisèle resta all'oscuro della trama macabra ordita dal compagno d'una vita. È il 19 settembre del 2020 quando il marito le confida di essere stato sorpreso mentre filmava sotto la gonna di tre donne al supermercato. " Sono stupita – racconta la 71enne in aula -. In cinquant’anni di vita insieme, non ha mai avuto gesti osceni. Gli dico che per questa volta lo perdono, ma che non ci dovranno essere altri fatti simili e che dovrà scusarsi con queste donne. Non immagino l’ampiezza di quel che scoprirò poco dopo ".

"Ho scoperto di essere stata stuprata da una foto"

Il 2 novembre la coppia viene convocata nel commissariato della polizia di Carpentas. " Quando ci hanno convocati pensavo di dovere risolvere una formalità. Ma il poliziotto mi pone una serie di domande, non capisco ". L'agente chiede alla donna di descrivere il marito: " Gli dico che è una persona per bene, o un brav’uomo, non mi ricordo esattamente. Ma il poliziotto mi avverte: 'le mostrerò cose che non le faranno piacere'. E io non immagino cosa possa essere. Mi porge una fotografia, ma non ho gli occhiali, non riconosco la donna sul letto. Il poliziotto mi dice di guardare bene. Faccio fatica a riconoscermi, ho strani indumenti addosso ". Alla terza foto, Gisèle rabbrividisce: " Sono scene di violenza, sono inerte, addormentata, e mi stanno violentando. Anzi, violenza non è la parola giusta, è una barbarie. Ho solo un desiderio, rifugiarmi a casa mia ".

"Come un urlo di animale"

Una volta uscita dal commissariato, la 71enne telefona al genero e gli racconta cosa ha scoperto. Più tardi trova il coraggio di chiamare una delle figlie: " Le chiedo se suo marito è con lei, le dico di sedersi. Sento come l’urlo di un animale. Questo grido resterà impresso nella mia memoria. Mio genero prendere il telefono. Poi devo chiamare i miei due figli. Quando spiego loro la situazione, non sono sicura che abbiano capito bene ". Fatto sta che a Gisèle crolla il mondo addosso: " Tutto quello che ho costruito con il signor Pélicot cade in pezzi. Tre figli, sette nipoti, una coppia unita. I nostri amici ci dicevano che eravamo la coppia ideale ".

"Ho visto tutti i video, io ero inerme"

La donna ha visto tutti i video degli stupri lo scorso maggio: " Non sono scene di sesso, sono scene di violenza. Sono due o tre sopra di me, io sono inerte ". Nonostante non abbia superato ancora il trauma, e i ripetuti abusi le abbiano causato gravi problemi di salute, Gisèle ha voluto che l'intero processo fosse celebrato a porte aperte. " Voglio che la mia testimonianza sia pubblica perché nessuna donna debba subire una sottomissione chimica come quella che ho patito io - spiega -. Per quanto riguarda me, il male è fatto.

Ma ho voluto queste udienze a porte aperte per aiutare tutte le donne, che forse non saranno mai riconosciute come vittime". Durante l'udienza di questa mattina, il marito Dominique è rimasto con lo sguardo fisso sul pavimento dell'aula. Deporrà in aula il prossimo mercoledì.