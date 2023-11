Droni reaper in volo da Sigonella: cosa c'è dietro la mossa Usa a Gaza

Droni, aerei cargo e aiuti di altro genere sono stati inviati dagli Stati Uniti a Israele utilizzando la base di Sigonella come punto operativo. Il sito, in Sicilia, si è trasformato in un hub logistico strategico per supportare il governo di Benjamin Netanhyau nella lotta contro Hamas, iniziata lo scorso 7 ottobre in seguito all'attacco del gruppo filo palestinese contro il territorio israeliano. Da quel momento in poi, il Mediterraneo è improvvisamente diventato un luogo sensibile, dal quale monitorare la situazione e prendere adeguate contromisure nel caso in cui le tensioni israelo-palestinesi dovessero estendersi in tutto il Medio Oriente.

La base di Sigonlla in prima linea

L'Italia, con la base Usa di Sigonella, è quindi indirettamente in prima linea nel sostegno a Israele. L'Usaf, ovvero l'aeronautica statunitense, ha fatto decollare almeno due velivoli strategici verso la Striscia di Gaza. Stiamo parlando dei droni di sorveglianza disarmati Reaper e degli aerei militari Globemaster, nello specifico di uav MQ-Reaper e Boeing C-17 Globemaster III.

In generale, l'attività del sito – già sostenuta a causa della guerra in Ucraina - è raddoppiata dopo che le Forze di difesa israelian (Idf) sono state attaccate, costringendo Tel Aviv a reagire con un'offensiva contro Hamas.

Ricordiamo che da Sigonella erano partiti una trentina di caccia e addestratori M-346 venduti da Leonardo all'aeronautica israeliana, con quest'ultima che li sta impiegando per formare i piloti di F-35 ed F-15. Adesso, come mostrano i siti specializzati nel tracciare gli spostamenti degli aerei italmilradar.it e Flightradar24, è la volta di droni incaricati di setacciare la Striscia di Gaza e il Mediterraneo, oltre che enormi cargo pieni di aiuti militari per Israele.

I movimenti di droni e aerei cargo

Per quanto riguarda i Reaper, gli Usa hanno confermato per la prima volta di aver fatto volare questi droni. " Gli Stati Uniti stanno effettuando voli di droni disarmati su Gaza, oltre a fornire consulenza e assistenza per sostenere il nostro partner israeliano mentre lavora per il recupero degli ostaggi ", ha riferito il portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder. " Questi voli sono iniziati dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele ", ha aggiunto.

La conferma è arrivata dopo che i Reaper MQ-9, solitamente utilizzati dalle forze speciali statunitensi, sono stati avvistati dai giornalisti mentre volteggiavano sopra Gaza sul citato Flightradar24. Il tracciato degli uav mostra come i velivoli – incaricati di aiutare Israele ad individuare i nascondigli degli ostaggi trattenuti da Hamas – provengano da est e non dalle basi mediorentali degli Stati Uniti. Dovrebbero dunque partire da Sigonella per poi, a limite, fare tappa a Creta o sulle portaerei schierate nel Mediterraneo.

Poco dopo il blitz di Hams sono invece stati registrati altri velivoli militari Usa da trasporto diretti a Nevatim, e cioè verso il deserto del Negev, dove si trova una base israeliana. I C-17 Globemaster III sono partiti da Tucson, Arizona, a Ramstein, Germania, per poi proseguire il suo percorso diretto ad Israele, passando per Sigonella. È lecito supporre che i Boeing possano aver trasportato e consegnato alle Idf gli aiuti militari promessi da Joe Biden a Netanyahu.