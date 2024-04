Dubai, aeroporto allagato dal temporale: aerei fanno aquaplaning | Video

Temporali, nubifragi e allagamenti hanno colpito in maniera davvero rara e inusuale Dubai, negli Emirati Arabi, che solitamente ha una piovosità annua bassissima e non è abituata a eventi del genere. Per circa mezz'ora sono state sospese tutte le operazioni all'aeroporto internazionale della città che conta oltre tre milioni di abitanti con ben 21 cancellazioni di aerei in partenza e 24 in arrivo dalla mezzanotte di oggi, martedì 16 aprile, e dirottati verso altri scali.

Allagata l'area di rullaggio

Il video parla chiaro e mostra una situazione incredibile: alcuni velivoli sono fermi nella loro area di parcheggio, un altro prova a muoversi con centimetri e centimetri d'acqua che coprono tutto, dalla pista di rullaggio alla ruote. Dalla mezzanotte di oggi sono caduti circa 120 mm di pioggia secondo le fonti meteorologiche locali, in pratica il quantitativo complessivo previsto cadere nell'arco di un anno. Il maltempo non sembra finito qui con nuove piogge previste nelle prossime ore.

Cos'è l'acquaplaning

L'aereo inquadrato nel video, nel suo movimento, rischia l'acquaplaning: si tratta di quella condizione sempre pericolosa per le auto, ma in questo caso anche per gli aerei, che si manifesta quando l'acqua si raccoglie davanti agli pneumatici " più velocemente di quanto il peso del veicolo sia in grado di disperderla. Questo determina una pressione dell'acqua sotto al pneumatico e la formazione di un sottile strato d'acqua tra il pneumatico e il manto stradale", spiegano gli esperti. Per questa ragione, da sempre, i limiti di velocità si devono abbassare su strade e autostrade per evitare che auto e moto possano avere criticità a causa di questo fenomeno.

Nel video che abbiamo allegato gli pneumatici dell'aereo non si vedono, sono letteralmente scomparsi al di sotto dello strato d'acqua: si notano soltanto gli spruzzi derivanti dai motori del velivolo. Lo strato d'acqua è il confine tra l'aderenza degli pneumatici alla strada e la perdita totale di contatto e del controllo dei mezzi. " Maggiori saranno la profondità dell'acqua e la velocità di guida, maggiore sarà il rischio che questo fenomeno si verifichi. In assenza di aderenza, non si potrà né frenare né sterzare ".

I disagi a Dubai

Atmosfera surreale questa mattina a Dubai con polizia e personale di emergenza impegnate a guidare lentamente per le strade allagate, con le luci di emergenza che lampeggiavano nel buio. Numerosi fulmini hanno attraversato il cielo cadendo anche sulla punta del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo. Scuole chiuse in gran parte degli Emirati Arabi Uniti prima dell'arrivo della tempesta: molti uffici sono rimasti chiusi con i dipendenti inusualmente a casa in smart working. Le autorità hanno inviato camion cisterna nelle strade e nelle autostrade per pompare via l'acqua.

Terribili notizie di cronaca arrivano dall', nazione confinante, con almeno 18 persone rimaste uccise dalle forti piogge degli ultimi giorni secondo una dichiarazione del Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del paese.