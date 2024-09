Due trans tra le "incredibili donne canadesi": bufera su Elle (costretta a cambiare titolo)

(Instagram)

Dominato dalla religione woke, il Canada è uno dei Paesi più Lgbt-friendly dell’intero pianeta. L’iper-progressismo del premier Justin Trudeau ha prodotto persino tensioni internazionali, basti pensare alla patetica “preoccupazione” espressa per i diritti arcobaleno nell’Italia di Giorgia Meloni oppure alla guida per i viaggiatori Lgbt sui rischi in determinati Stati americani. Insomma, la linea arcobaleno è quella ufficiale. Ma c’è chi dice no. E la versione canadese del celebre magazine Elle lo ha capito bene.

Il 19 agosto Elle Canada ha pubblicato un articolo sul suo sito internet dedicato alle “eight incredible Canadian Women” , ossia alle “otto incredibili donne canadesi” . Un elenco per elogiare artiste, attiviste e altre figure che hanno tracciato un solco. Ma due nomi non sono passati inosservati: quelli di Vivek Shraya e Fae Johnstone. Entrambe, infatti, sono donne trans. In altri termini, sono nate uomini. La prima è musicista, scrittrice e imprenditrice, mentre la seconda è alla guida della società di consulenza arcobaleno “Wisdom2Action”.

Centinaia di utenti hanno stroncato la scelta di Elle Canada di inserire le due trans nell’elenco, considerando che almeno delle due – la poliedrica Vivek Shraya – si veste solo da donna, mostrando caratteristiche non propriamente femminili. Ogni persona deve essere libera di esprimersi come desidera, sia chiaro, ma questa decisione del magazine ha indispettito i più, tanto da spingere chi di dovere a modificare il titolo dell’articolo, parlando genericamente di “canadesi” , eliminando la parola “donne” .

Una scelta particolare, perchè di fatto Elle Canada ha ceduto alle pressioni dei lettori, senza tenere la barra dritta. Ma non è tutto. Il 2 settembre, nel pieno delle polemiche, nell'articolo è comparso un disclaimer: "Questo articolo originale rappresenta le opinioni di una personalità politica ma non riflette le opinioni degli editori di ELLE Canada e della sua società madre, KO Media o di qualsiasi altra affiliata di ELLE. In seguito a una serie di messaggi preoccupanti pubblicati online e ricevuti dalla nostra rivista, l'editore ha scelto di modificare la versione originale dell'articolo per proteggere la sicurezza di tutti. Anche la sua firma è stata rimossa. La versione originale dell'articolo è ancora disponibile in versione cartacea, nel nostro numero di settembre" . Insomma, una assoluta presa di distanze. Con buona pace del sostegno alla causa arcobaleno.

La modifica in corsa non ha risparmiato critiche feroci.

"Mi dispiace per le 19 milioni di vere donne in Canada che sono state ignorate

Tra i commenti virali quello di un utente che ha evidenziato:”. Elle Canada ha preferito disattivare i commenti dopo l’ondata di attacchi, spesso accompagnati da insulti inaccettabili. Ma il dibattito è destinato a proseguire…