L'allerta del Canada per chi viaggio verso gli Usa: "Rischi per minoranze Lgbt"

Il Canada ha messo gli Stati Uniti sullo stesso livello di Uganda, Russia ed Egitto per il trattamento riservato alla comunità arcobaleno. Il governo federale ha infatti emesso un'allerta per i viaggiatori canadesi che si identificano con minoranze sessuali e di genere (Lgbtq+) diretti verso gli States, lanciando l’allarme su presunte "leggi e politiche statali" loro ostili.

Il ministero degli Esteri del Canada ha invitato "two spirit, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersex e altri canadesi" a verificare le normative statali e locali in vigore negli Stati uniti prima di visitare il Paese. Nessuna modifica sulla valutazione generale, che raccomanda le solite “ normali precauzioni di sicurezza ” . Intervenuta in conferenza stampa, la vicepremier e ministra delle Finanze canadese, Christya Freeland, non ha precisato se l’iniziativa del governo sia stata discussa con Washington: "Abbiamo professionisti nel governo il cui lavoro è di osservare attentamente il mondo e monitorare se sussistano rischi particolari per specifici gruppi di canadesi" .

Il Global Affairs Canada ha ammonito gli aspiranti viaggiatori che alcune leggi statali potrebbero “influenzarli” durante i loro viaggi, ma non ha specificato dove. Interpellato da Cbc News, un portavoce ha sottolineato che le leggi statunitensi prendono di mira la comunità transgender: "Dall'inizio del 2023, alcuni stati degli Stati Uniti hanno approvato leggi che vietano gli spettacoli di drag queen e limitano l'accesso della comunità transgender alle cure per l'affermazione del genere e la partecipazione a eventi sportivi" .

A marzo, il governatore del Tennessee ha firmato una legge che vieta gli spettacoli di drag queen davanti ai bambini e che limita le cure destinate ai giovani transgender. Due mesi dopo, il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato progetti di legge che vietano ai bambini di sottoporsi a trattamenti medici transgender o di andare a spettacoli di drag queen e, ancora, che limitano l’uso dei pronomi nelle aule scolastiche. Centinaia di regolamenti simili sulle questioni Lgbtq+ sono stati proposti negli stati conservatori degli Stati Uniti. Come evidenziato dalla Bbc, la Human Rights Campaign - il più grande gruppo di difesa della comunità arcobaleno negli Stati Uniti – ha reso noto che gli americani della comunità gay e trans si trovano ad affrontare uno stato di emergenza. Da qui, evidentemente, la reazione del Canada, da sempre vicino al mondo arcobaleno, con Justin Trudeau in prima fila.