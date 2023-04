Due treni deragliano in venti minuti in Svizzera: diversi feriti, anche bambini

Ancora non si conosce il numero preciso delle persone che sono rimaste ferite in due distinti deragliamenti di treni avvenuti in rapida successione a causa del maltempo nella Svizzera nord-occidentale. Decine sono i passeggeri trasportati in ospedale e dalle notizie che giungono dai nosocomi almeno un viaggiatore versa in gravi condizioni. Gli incidenti ferroviari sono avvenuti a circa trenta chilometri di distanza l'uno dall'altro.

Il primo deragliamento

Il primo deragliamento si è verificato nel villaggio lacustre di Luscherz, a nord-ovest della capitale Berna, intorno alle 16.30. Il convoglio stava viaggiando tra Luscherz e Bienne. "Un treno è deragliato. La parte posteriore è caduta sul lato destro" , ha spiegato la portavoce della polizia cantonale di Berna. "Ci sono diversi feriti" , ha detto, senza poter fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia non sa ancora perché il treno sia deragliato. L'operatore ferroviario regionale Aare Seeland Mobil ha dichiarato che i servizi sono stati cancellati sulla linea per "un deragliamento causato da una tempesta" , con una durata dell'interruzione sconosciuta.

Il secondo incidente

Il secondo deragliamento, invece, è avvenuto circa venti minuti dopo nel villaggio di Buren zum Hof, dove a rimanere feriti sono stati almeno dodici passeggeri, tra cui anche alcuni bambini. L'operatore ferroviario regionale Rbs ha dichiarato che alcuni servizi sono stati sospesi "a causa della tempesta" . Il servizio meteorologico nazionale MeteoSvizzera ha fatto sapere che ieri, in tutta la nazione, sono state registrate raffiche di oltre 90km/h ma in montagna molte località hanno superato addirittura i 140km/h. Questa condizione climatica è una conseguenza del ciclone Mathis che sta investendo l’Europa settentrionale provocando venti burrascosi su gran parte della Svizzera.

Il maltempo