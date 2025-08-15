Le ali che si incrociano e la collisione: cos'è successo ai voli Easyjet prima del decollo

Paura a Manchester, dove due aerei della compagnia Easyjet, uno diretto verso Parigi e l'altro a Gibilterra, sono entrati in collisione durante le fasi di rullaggio immediatamente precedenti il decollo: per fortuna tutto si è concluso con un grande spavento per via dell'impatto, ma nessuno dei passeggeri né dei membri degli equipaggi è rimasto ferito.

Stando a quanto riferito alla Bbc da un portavoce dell'aeroporto, l'incidente si è verificato intorno alle ore 6.30 locali: a rimanere danneggiate sono state le ali dei due velivoli, che pertanto non sono potuti decollare verso le rispettive destinazioni. I passeggeri di entrambi gli aerei della Easyjet sono stati fatti sbarcare sul posto dopo una valutazione degli addetti alla sicurezza.

Tynisha Chaudhry, che si trovava a bordo del volo diretto a Gibilterra con il suo compagno, ha paragonato la collisione a un incidente stradale: "Abbiamo sentito l'intero aereo tremare: è stato un impatto violento" , ha raccontato la 21enne, spiegando che i vigili del fuoco e gli addetti alla sicurezza sono stati fatti intervenire sul luogo dello scontro, mentre i passeggeri attendevano a bordo durante le ispezioni. L'atmosfera non era inizialmente pesante, anche se col passare del tempo più di qualcuno ha iniziato a diventare particolarmente nervoso fino al momento in cui non è stato consentito a tutti di fare ritorno al terminal.

Durante le verifiche le piste sono rimaste chiuse, per cui questa situazione ha portato a enormi disagi e ritardi, con ripercussioni su tutti i voli da e verso Manchester. "Easyjet può confermare che le estremità alari di due velivoli si sono scontrate durante il rullaggio verso la pista di decollo dell'aeroporto di Manchester questa mattina" , ha spiegato un portavoce della compagnia. "Gli aerei sono tornati in piazzola per far sbarcare i passeggeri, a cui sono stati forniti buoni ristoro, mentre continuiamo a predisporre voli sostitutivi per ovviare al problema" , ha aggiunto. "Ci scusiamo con i clienti per il ritardo dei loro voli, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità".

Dopo una doverosa sospensione delle attività, ha

dichiarato un portavoce dell'aeroporto di Manchester, le attività sono riprese regolarmente, ma restano ancora disagi: il consiglio è quello di monitorare il proprio volo per verificare eventuali ritardi o cancellazioni.