Ecco i 20 criminali "most wanted" in Europa, fra loro anche due italiani

L'Europol aggiorna la lista dei criminali più ricercati d'Europa e fra questi si trovano anche due nostri connazionali.

"Questi individui hanno le mani sporche di sangue. Hanno causato o tentato di causare la morte di un'altra persona e potrebbero essere tra di noi ", è quanto dichiarato in una nota dall'agenzia dell'Unione europea. Tutti i cittadini vengono invitati a contattare tempestivamente le autorità competenti nel caso riconoscano uno dei soggetti segnalati.

La lista è stata pubblicata sul sito EU Most Wanted dell'European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), servizio di polizia attivo nella ricerca dei latitanti supportato da Europol. All'elenco si sono aggiunti altri 20 criminali fuggitivi ricercati, e temuti per la loro pericolosità. Si tratta infatti di reati di omicidio.

Ecco chi sono i nuovi most wanted.

Dominique Delattre. Condannato a 20 anni di prigione in Francia per rapina a mano armata, quest'uomo sarebbe legato ad alcune bande criminali di Nîmes. Il 25 agosto del 2000 riuscì ad evadere dal carcere e a far perdere le sue tracce. Da allora non se ne sa più nulla. Si tratta di un soggetto pericoloso, finito dietro le sbarre per aver cercato di assaltare un furgone pieno denaro (3 ottobre 1997);

Engelbert Balogh. Quest'uomo è indagato per omicidio. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, il 5 ottobre 2022 Balogh si trovava in un appartamento a Tatabanya (Ungheria) e lì avrebbe preso a coltellate un amico al termine di una violenta lite. La vittima si è salvata per miracolo. Prima di essere giudicato, Balogh è riuscito a far perdere le sue tracce. Rischia 15 anni di reclusione;

Cristiano Kolompar. Accusato di omicidio e lesioni personali gravi, questo soggetto è ricercato in Polonia. Lo scorso 5 dicembre 2021 avrebbe sequestrato e ucciso una persona per ottenere del denaro;

Costel Crinu Andronico. Su questo ricercato pende l'accusa di tentato omicidio. Lo scorso 7 novembre 2017, il soggetto aggredì la sua vittima in un locale in Romania. Andronico, condannato a 8 anni e 6 mesi, è scomparso prima di finire dietro le sbarre;

Jože Pirh. L'uomo, indagato per tentato omicidio, non si presentò al suo processo. Secondo l'accusa, il 9 maggio 2017 avrebbe puntato una pistola calibro 9 contro una donna e il suo compagno. Pirh riuscì a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine;

Guglielmo Beckmann. Questo criminale, condannato a 29 anni di reclusione, è accusato di omicidio e incendio doloso per dei fatti avvenuti nel 2008. Beckmann uccise la propria fidanzata, fingendo poi una rapina per farla franca. Per occultare il cadavere, dette fuoco all'abitazione in cui viveva con la vittima. Il soggetto è attualmente ricercato ad Anversa;

Saidkhuseyn Naurbayev. Condannato a 17 anni per omicidio e lesioni gravi, questo soggetto si sarebbe macchiato, insieme a un complice, di un brutale omicidio commesso in Austria nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2015. Insieme al compagno, Naurbayev fece irruzione nella casa della vittima per rapinarla. Nel corso della sortita, picchiarono e soffocarono la vittima, dando poi fuoco alla casa. Il complice di Naurbayev è stato preso, mentre l'uomo è ancora latitante;

Tomas Bolgovas. L'uomo è indagato per l'omicidio di un cittadino lituano, ucciso nel 2015 insieme ad alcuni compagni. Pare che la banda abbia agito su commissione per ottenere del denaro;

Kamil Zyla. Il soggetto risulta indagato per omicidio. Avrebbe infatti ucciso un uomo a Chorzów, nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2022. La vittima venne pugnalata alla testa, al torace e agli arti superiori;

Ben Mahfoud Montassar. Il 28enne è stato condannato a 10 anni di reclusione per aver tentato di uccidere una donna, prima strangolandola, poi cercando di tagliarle la gola. La polizia di Lussemburgo lo sta cercando;

Cristian Hernan Yong Granadino. Indagato per omicidio e lesioni personali gravi, il soggetto non si è mai presentato in tribunale. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe ucciso, tagliandole la gola, la fidanzata minorenne (la ragazza aveva 16 anni). Non pago, il 30enne peruviano avrebbe chiuso il cadavere in una valigia, per poi gettare tutto nella spazzatura. Era il 2010. Non si è più saputo nulla di quest'uomo;

Ouali, Karim. Il soggetto è attualmente indagato per l'omicidio di un collega di lavoro. Il 27 aprile 2011, infatti, uccise a colpi di ascia il compagno di turno in aeroporto. Fuggito dalla Francia, è ricercato dal 2011. Le autorità raccomandano di fare attenzione, poiché Karim soffrirebbe di problemi psichiatrici;

Jian Xia. L'uomo è indagato per l'omicidio della studentessa cinese Yi Gu, uccisa ad Haarlem il 16 novembre 2004. La vittima era incinta di sette mesi. Stando alle ultime informazioni raccolte dagli inquirenti, il pericoloso soggetto potrebbe trovarsi in Belgio, oppure in Spagna, sotto falso nome;

Vladimir Vaclavek. Il soggetto è indagato per un omicidio commesso in Croazia nell'ottobre del 2001, quando aveva solo 20 anni. Vaclavek, che oggi dovrebbe avere 43 anni, potrebbe nascondersi sotto il falso nome di Salim Halibi;

Anton Zhivkov Petkovski. Si tratta di un criminale molto pericoloso, condannato all'ergastolo per duplice omicidio. Il 12 dicembre 2001 impugnò una mitragliatrice e freddò un uomo, affiancato da un complice. A distanza di poche ore, raggiunto il villaggio di Selishte (Bulgaria), uccise lo stesso complice. Petkovski è stato poi condannato all'ergastolo l'8 ottobre 2012;

Ali Shehab Ahmed. Quest'uomo è indagato per l'omicidio di diverse persone avvenuto nel 2023 a Farsta Centrum, Stoccolma;

Leons Rusins. Il soggetto risulta indagato per un omicidio avvenuto in Lettonia il 16 aprile 2023. Stando all'accusa, avrebbe teso un'agguato alla ex, attesa per strada mentre viaggiava col figlio e la suocera. Dopo aver frantumato il finestrino, Rusins uccise la donna. Su di lui pende una condanna a 20 di carcere;