Ecco il “listino prezzi” per farsi sbranare al Tiger Kingdom in Thailandia

Il “pacchetto completo” nel tristemente noto Tiger Kingdom di Phuket, una delle “principali attrazioni turistiche thailandesi” costa, l’equivalente di 160 euro. Per questa cifra le guide dello “zoo/safari” di Puket vi garantistico un “tour selvaggio all inclusive” (con selfie e coccole) accovacciati a una tigre. Ma nel bel mezzo dell’”avventura emotivamente inclusiva” (come si legge nel depliant turistico) non è escluso un simpatico fuori programma: essere sbranati.

Al Tiger Kingdom capita di rado, ma vale la pena tentare. Come ha fatto di recente il giovane baldanzoso che, nel momento in cui ha tentato per un indimenticabile selfie di “abbracciare con amore” il bestione scambiandolo per un gattino, si è ritrovato tra le grinfie (tutt’altro che affettuose) del felino che lo ha simpaticamente aggredito ferendolo gravemente. Le immagini del “selficiente” (copyright Dagospia) col poveretto (ma diciamo la verità: se l’è voluta) che grida terrorizzato ora riecheggiano sui social e chissà se serviranno da monito per chi pensa di poter “interagire” con animali il cui istinto predatorio non può essere azzerato neppure dalle vigliacche dosi di narcotico somministrate alle loro tigri dai responsabili del Tiger Kingdom e dalle analoghe strutture sparse nel mondo.

Certo, anche qui regna la legge di mercato (in questo caso “bestiale” a tutti gli effetti) per cui offerta e domanda si intrecciano.

E in campo turistico le “esperienze estreme” (ammesso che possa essere definita tale una foto accanto a una tigre imbottita di sonnifero) tirano parecchio, tanto che sul sito del parco thailandese c’è addirittura il tariffario delle “interazioni” tra felini e ospiti paganti: visita base: 450 THB; interazione con un singolo piccolo/piccolissimo tigrotto: 300 THB; interazione con due tigri (piccolo/piccolissimo + mediano/piccolo): 1,700 THB; Interazione con tre tigri (grande + piccolo/piccolissimo + mediano/piccolo): 2,500 THB; Interazione con quattro tigri (grande + mediano + piccolo + piccolissimo): 3,500 THB; Interazione con un ghepardo: 1,500 THB. Buon divertimento. E in bocca al lupo. Anzi, alla tigre. Letteralmente.