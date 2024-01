Precipita un elicottero da eliski in Canada, ci sono italiani tra le vittime

Tre altoatesini hanno perso la vita a causa di un incidente con un elicottero da eliski avvenuto in Canada nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio. Tra le vittime anche Heiner Oberrauch junior, detto Heinzl, fratello dell'amministratore delegato del gruppo Sportler Jakob Oberrauch, rimasto invece ferito nello schianto e tuttora ricoverato in ospedale: a confermare la notizia, riportata dall'Ansa, fonti vicine al famoso gruppo imprenditoriale.

I tre ragazzi facevano parte di una comitiva che si trovava a Terrace, nella Columbia Britannica, per praticare heliskiing, attività sportiva di sci fuoripista e freeride che si pratica servendosi di un elicottero come mezzo di risalita. Il velivolo, a bordo del quale si trovavano complessivamente sette persone, si sarebbe schiantato in una zona montuosa delle Skeena Mountains intorno alle ore 16.00 per cause ancora da determinare in fase di indagine.

I servizi sanitari, tramite il portavoce della Northern Health Eryn Collins, hanno riferito al Vancouver Sun di aver ricevuto la richiesta di intervento intorno alle ore 16.15, spiegando di avere inviato sul posto tre ambulanze aeree e cinque terrestri. Tre degli uomini che si trovavano a bordo dell'elicottero sono morti sul colpo, mentre i quattro feriti, assistiti in loco dal personale medico sanitario, sono stati trasferiti in condizioni gravi all'ospedale Mills Memorial Hospital di Terrace.

Del gruppo di amici altoatesini facevano parte anche Andreas junior Widmann, una delle tre vittime, imprenditore nel settore tessile e figlio di Heinrich Widmann, ed Emilio Zierock, ricoverato invece in ospedale, della nota azienda vinicola trentina Foradori di Mezzolombardo.

Il presidente e della Northern Escape Heli Skiing, la compagnia di eliski proprietaria del mezzo precipitato ieri nella Columbia Britannica centro occidentale, ha espresso il proprio cordoglio. "La Northern Escape può confermare che ci sono state tre vittime coinvolte e fornirà ulteriori informazioni quando ne sarà a conoscenza" , ha dichiarato John Forrest al The Canadian Press, "stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente" . "È impossibile esprimere a parole il profondo dolore che proviamo e il dolore che condividono i nostri ospiti e il nostro staff" , ha aggiunto il presidente, ringraziando tutti i soccorritori "che sono entrati in azione subito dopo l’incidente avvenuto oggi".

L'azienda ha inoltre annunciato di aver preso contatti col team di gestione dello stress da incidente critico di HeliCat Canada, associazione di categoria che rappresenta l'industria degli elicotteri e dei gatti delle nevi.