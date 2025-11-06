Sì degli azionisti Tesla al maxi-compenso per Musk: ecco i 1.000 miliardi che lo rendono il primo trilionario

Elon Musk ha ricevuto il via libera dagli azionisti di Tesla per un piano retributivo potenzialmente destinato a entrare nella storia: un compenso che, se tutti gli obiettivi saranno raggiunti, potrebbe arrivare a sfiorare un trilione di dollari nei prossimi dieci anni. Si tratta del più grande pacchetto mai concesso a un dirigente d’azienda, una decisione che conferma quanto la figura di Musk continui a esercitare un’influenza quasi mitica tra gli investitori.
Il voto, approvato con una larga maggioranza, è il culmine di settimane di dibattito acceso tra sostenitori e critici.I primi vedono in Musk il visionario capace di trasformare Tesla, i secondi temono invece l’eccessiva concentrazione di potere e l’entità sproporzionata del compenso, giudicata un precedente pericoloso in un’epoca di crescenti diseguaglianze e instabilità dei mercati.