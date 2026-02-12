Epstein Files, un testimone: “Quella bimba somigliava a Maddie McCann. Con lei una donna che sembrava Ghislaine Maxwell”

Negli Epstein Files ci sarebbe un riferimento a Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa a Praia da Luz , in Portogallo, il 3 maggio del 2007 durante una vacanza con i genitori. Come anticipato ieri sera da “Chi l’ha Visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli, negli oltre 3 milioni di documenti desecretati e pubblicati di recente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti c’è la testimonianza di uomo che sostiene di aver visto una donna somigliante a Ghislaine Maxwell, la compagna di Jeffrey Epstein, in compagnia di una bimba “che sembrava Maddie”.

La testimonianza

Il presunto avvistamento risale al 2009, due anni dopo la scomparsa della piccola Maddie. L’uomo racconta che un giorno, mentre passeggiava per una città americana (il luogo è stato omissato nei documenti), si sarebbe imbattuto in “una donna che teneva per mano una bambina bionda” e “un uomo di mezza età, che però camminava più avanti”. Al testimone la faccia della bimba sembra familiare: “Ho notato che somigliava a Madeleine McCann. - dice - La donna stava cercando di affrettarsi e sembrava agitata dal fatto che fossi lì”. L’uomo riferisce quanto ha visto all’Fbi e invia una segnalazione al sito FindMadeleine.com , creato dai familiari della piccola per agevolare le ricerche. Tempo dopo, il testimone riconosce una somiglianza tra la donna in compagnia della “bimba bionda” e Ghislaine Maxwell, la compagna di Jeffrey Epstein, condannata a 20 anni di carcere per complicità nei reati sessuali perpetrati dal finanziere americano. Da qui il dubbio: era davvero lei?

L’identikit e la foto di Ghislaine Maxwell

La redazione di “Chi l’ha Visto?” ha confrontato due foto di Ghislaine Maxwell con uno degli identikit rintracciabili su FindMadeleine.com . “Questa è la foto di una donna di età compresa tra 30 e 35 anni, alta circa 1,67 - si legge sul sito realizzato dai coniugi McCann - che si è comportata in modo sospetto nella zona del porto di Barcellona nelle prime ore del 7 maggio del 2007. Si tratta di una persona d’interesse per l’inchiesta ma non ancora identificata”. Sembra esserci una somiglianza con Maxwell: capelli corti, labbra sottili e naso appuntito.

Di chi si tratta? Non si può escludere una suggestione, anche perché non risulta alcun collegamento concreto, cioè di reale interesse investigativo, tra il caso Epstein e la scomparsa della piccola Maddie. Ad ogni modo, la testimonianza getta l’ennesima ombra sinistra su una delle vicende di cronaca giudiziaria più agghiaccianti e inquietanti degli ultimi anni.