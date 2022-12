Esplode un acquario alto 14 metri, paura a Berlino: due feriti

Sarebbe stata una potente esplosione a causare la distruzione dell'enorme acquario sito all'interno dell'Hotel Radisson Blue, situato nell'edificio DomAquarée, nel centro di Berlino. Un grave incidente che ha provocato il ferimento di almeno due persone, e costretto le autorità a chiudere la strada antistante la struttura per consentire l'intervento dei soccorritori ed evitare ulteriori rischi vista l'enorme quantità d'acqua defluita all'esterno dell'edificio.

La Dpa ha riferito che "è esploso un grande serbatoio dell'acquario" e che "l'acqua si sta riversando in strada" , con la conseguente "chiusura della circolazione" . Immediato l'intervento sul posto di centinaia di vigili del fuoco, che sono tuttora al lavoro anche nel tentativo di risalire alle causa della deflagrazione. Il DomAquarée ospitava al suo interno l'acquario Sea Life oltre che il cosiddetto "AquaDom", una vasca alta ben 14 metri dove nuotavano 1500 pesci tropicali di 100 specie diverse, che si potevano ammirare da vicino grazie a un ascensore con pareti trasparenti costruito all'interno. Una struttura che, viste le sue singolari caratteristiche, era divenuta ben presto una popolarissima attrazione turistica. Definito dal portale web di DomAquarée come "il più grande acquario cilindrico indipendente del mondo" , l'AquaDom conteneva un milione di litri d'acqua, che sono fuoriusciti all'esterno della struttura dopo la violenta esplosione odierna.

Come accennato, al momento restano ignote le cause della deflagrazione, verificatasi all'alba di stamani, venerdì 16 dicembre, intorno alle ore 5:45. Come riferito dal settimanale Der Spiegel, l'esplosione ha provocato il crollo di alcune parti della facciata dell'hotel, causando al contempo la fuoriuscita di mille tonnellate di acqua. La polizia di Berlino, intervenuta sul posto insieme a numerose pattuglie di vigili del fuoco, ha provveduto a segnalare ai cittadini i pericoli per la circolazione nelle vicinanze dell'Hotel e quindi a chiudere anche la vicina via Karl-Liebknecht.

Al momento, riportano le agenzie di stampa locali, si registrano due feriti, entrambi ricoverati in ospedale. Gli ospiti dell'albergo sono stati immediatamente evacuati. Per ora si sa solo che, come riferito dai vigili del fuoco, il gigantesco serbatoio si è distrutto molto rapidamente. "Se l'acquario è difettoso, scoppia improvvisamente" , ha dichiarato un portavoce dei pompieri, "non si tratta di una piccola fessura da cui fuoriesce l'acqua, ma dell'intero acquario che esplode bruscamente".

Stando a quanto dichiarato da Dpa, nel 2020 l'acquario era stato completamente modernizzato. Mentre la polizia parla di cause ancora ignote dell'esplosione, Bild sta riportando l'ipotesi di un " affaticamento del materiale ".