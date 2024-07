Esplosione a Mosca: un'auto salta in aria nel nord della città

Ascolta ora 00:00 00:00

Mosca è stata scossa da una misteriosa esplosione. Una Toyota Land Cruiser è saltata in aria vicino ad un edificio residenziale in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale russa. La deflagrazione è avvenuta quando due persone, un uomo e una donna, sono saliti a bordo del mezzo parcheggiato. Entrambi sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale. Ancora ignote le cause di quanto avvenuto.

Esplosione a Mosca

La causa dell'esplosione, avvenuta quando due cittadini - ancora non sono state diffuse le loro generalità - sono saliti su una Toyota, è stata la detonazione di un ordigno non meglio specificato. In seguito alla deflagrazione, l'uomo ha perso i piedi e la donna ha riportato ferite da schegge. Altre cinque auto vicine sono rimaste danneggiate. Potrebbe essersi trattato di un attentato? Nessuna pista è esclusa.

L'intera vicenda è ancora avvolta nella nebbia. In numerosi gruppi Telegram vicini all'Ucraina circolano indiscrezioni non confermate secondo cui l'uomo a bordo del veicolo esploso, nonché proprietario dell'auto in questione, coincidesse con tale Andrej Torgashov. Se così fosse, si tratterebbe del vice capo del centro radio trasmittente dell'unità militare di comunicazione satellitare. Nello specifico, Torgashov fa parte dell'unità militare 33790, ovvero l'89esimo centro di comunicazioni satellitari delle Forze armate della Federazione Russa.

Nel momento in cui il soldato è salito sul mezzo, l'ordigno è esploso.

Il ministero degli Affari Interni di Mosca ha fatto sapere che quell'ordigno era stato precedentemente installato da qualcuno nella Toyota. Secondo testimoni oculari, Torgashov avrebbe perso le gambe. Con lui una donna, rimasta ferita. Potrebbe trattarsi della moglie di Torgashov.