Chi è Andrei Torgashov, il miliare russo coinvolto nell'esplosione avvenuta a Mosca

L’auto esplosa a Mosca, in quello che potrebbe essere un attentato, apparteneva ad Andrei Torgashov: non un cittadino qualunque ma un ufficiale militare russo. La vittima, che avrebbe perso le gambe a causa della deflagrazione, è il vice capo del centro radio trasmittente dell'unità militare di comunicazione satellitare. Nello specifico, Torgashov fa parte dell'unità militare 33790, ovvero l'89° centro di comunicazioni satellitari delle Forze armate della Federazione Russa. " È stato stabilito che l'auto appartiene ad Andrei Torgashov, un militare che partecipa all'operazione militare speciale (come Mosca definisce l'offensiva in Ucraina) ", ha scritto l’agenzia russa Tass.

Il profilo di Andrei Torgashov

Le forze dell'ordine russe hanno confermato alla Tass che la persona rimasta ferita insieme alla moglie a causa dello scoppio di un ordigno esplosivo mentre salivano sulla loro automobile, una Toyota Land Cruiser, è l'ufficiale militare Andrei Torgashov, 49 anni, una carriera nell’esercito di Mosca.

Le forze dell'ordine hanno aggiunto alla Tass che stanno esaminando " diverse versioni " ma l'esplosione potrebbe essere " legata alle attività ufficiali del proprietario del veicolo ". Anche i media hanno confermato che la Toyota Land Cruiser fatta saltare in aria sarebbe appartenuta a un militare di alto grado, membro del distretto militare settentrionale: proprio Torgashov.

Impossibile ipotizzare cosa sia realmente successo. Nel caso in cui dovesse effettivamente essere avvalorata la pista dell’attentato, i nemici di Torghashov, impegnato come detto con le sue attività a far progredire l’operazione militare in Ucraina, potrebbero coincidere con sabotatori filo ucraini oppure con rivali interni per qualche eventuale gioco di potere.

Indagini in corso a Mosca

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Interni, Irina Volk, ha definito la causa dell'esplosione la detonazione di un ordigno esplosivo. Era posizionato sotto il fondo vicino al sedile del conducente. Secondo le informazioni preliminari, la Toyota Land Cruiser non era dotata di un impianto a gas.

È stato avviato un procedimento penale ai sensi degli articoli di tentato omicidio (articolo 30, articolo 105 del codice penale della Federazione Russa) e acquisizione illegale di armi da fuoco e munizioni (articolo 222 del codice penale della Federazione Russa).

C’è chi ha provato a scavare nella vita di Torgashov, non un nome altisonante del sistema politico-miltiare russo. Secondo Rbc e il sito Meduza, nel 2022 l’uomo ha fondato la società di sicurezza privata Vector-Zashchita. Pare, inoltre, che Torgashov sia effettivamente il vice capo di un centro dell'unità di comunicazione satellitare militare 33790 nella regione di Mosca.

La Tass ha aggiunto che la causa dell'esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo non meglio specificato.

L'esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti sulla loro Toyota parcheggiata. L'uomo avrebbe perso i piedi e la donna riportato ferite da schegge. Le vittime sono state ricoverate in ospedale. Altre cinque auto vicine sono rimaste danneggiate.