Attentato a Mosca, fedelissimi dello zar divisi: l'élite russa contro la "pista ucraina"

La propaganda russa sta spaccando il cerchio dei fedelissimi di Vladimir Putin. Stando a quanto riportato da Bloomberg, quattro dei più stretti collaboratori dello zar hanno cercato di convincerlo ad abbandonare la “pista ucraina” nelle indagini sull’attentato alla Crocus City Hall. Due esponenti di punta del regime, però, hanno preso posizione sul lato opposto della barricata.

Il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolaj Patrushev, quando un giornalista gli ha chiesto se dietro all’attacco vi fosse Kiev o l’Isis, ha risposto: “ L’Ucraina, naturalmente ”. Il politico russo ha poi aggiunto che vi sarebbero “molte” tracce riguardo a un coinvolgimento delle autorità del Paese invaso. Della stessa opinione anche il direttore dell’Fsb Alexandr Bortnikov, che dal 2008 è a capo dei servizi di sicurezza interni. “ Crediamo che l’azione sia stata preparata dagli stessi estremisti islamici e, ovviamente, facilitata dai servizi segreti occidentali ”, ha dichiarato. “ E che i servizi segreti ucraini siano direttamente coinvolti, hanno addestrato nazionalisti, mercenari e islamisti in Medio Oriente ”. Bortnikov ha anche sottolineato che Kiev attendeva i terroristi “come eroi” e ha annunciato “misure di rappresaglia”.

Questa retorica fa il gioco di Putin, che pare intenzionato ad utilizzare l’attentato per unire la popolazione contro l’Ucraina e, forse, per preparare il terreno ad una nuova mobilitazione. Secondo fonti di Bloomberg interne al Cremlino, inoltre, puntare il dito contro Kiev gli è utile anche per distogliere l’attenzione dallo choc del fallimento dei servizi di sicurezza, che non sono riusciti a prevenire la strage. Gli stessi informatori avrebbero riferito che quasi nessun esponente dell’élite politica ed economica della Federazione è convinto che vi sia l’Ucraina dietro l’attacco.