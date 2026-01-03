Leggi il settimanale
Cronaca internazionale |Meloni informata

Esplosioni a Caracas, Tajani: "Seguo sviluppi, attenzione alla comunità italiana"

Al centro delle preoccupazioni del nostro governo ci sono la sicurezza di oltre 160mila connazionali

Il ministro degli Esteri italiano sta seguendo con apprensione la situazione a Caracas. La notte venezuelana è stata infatti squarciata da una serie di violente esplosioni che hanno colpito la capitale del Venezuela, scatenando il panico. Stando a quanto riferito da giornalisti e testimoni le prime deflagrazioni sono state udite intorno alle 2.00 (ore locali), seguiti dal rumore di velivoli a bassa quota.

Trump: "Maduro e moglie catturati e trasferiti fuori dal Paese". Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas

"Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa", ha dichiarato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

In Venezuela risiedono attualmente circa

160mila cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Molti di questi abita proprio a Caracas. Vi sono poi molti altre persone che hanno comunque origini italiane.

