Esplosioni a Caracas, Tajani: "Seguo sviluppi, attenzione alla comunità italiana"

Il ministro degli Esteri italiano sta seguendo con apprensione la situazione a Caracas. La notte venezuelana è stata infatti squarciata da una serie di violente esplosioni che hanno colpito la capitale del Venezuela, scatenando il panico. Stando a quanto riferito da giornalisti e testimoni le prime deflagrazioni sono state udite intorno alle 2.00 (ore locali), seguiti dal rumore di velivoli a bassa quota.

" Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa ", ha dichiarato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

In Venezuela risiedono attualmente circa

regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Molti di questi abita proprio a Caracas. Vi sono poi molti altre persone che hanno comunque origini italiane.