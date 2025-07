"Espulsi dall'aereo perché cantavano in ebraico". Scoppia il caso Vueling ma la compagnia smentisce

Il caso dei giovani ebrei fatti scendere da un volo della compagnia aerea Vueling sta causando prevedibili polemiche. Tutto è iniziato dalla denuncia da parte del gruppo, qualche decina di ragazzi francesi, che hanno dichiarato di aver subito un'ingiustizia dalla compagnia perché sarebbero stati fatti scendere dall'aereo che li avrebbe riportati a casa solo perché hanno intonato un canto in ebraico. " Cinquanta bambini ebrei francesi, di età compresa tra 10 e 15 anni, cantavano canzoni ebraiche sull'aereo. L'equipaggio della compagnia aerea vueling ha affermato che Israele è uno stato terrorista e ha costretto i bambini a scendere dall'aereo; ora si trovano a Valencia, in attesa di tornare in Francia. In linea con la campagna di menzogne di Hamas, ripresa da Al Jazeera, Haaretz e altri, stiamo assistendo di recente a numerosi e gravi episodi antisemiti; questo è uno dei più gravi ", ha dichiarato ministro israeliano Amichai Chikli.

Nel video che ha fatto il giro del web ed è diventato virale si vede l'accompagnatrice del gruppo, una 21enne, che viene ammanettata a terra. L'azione della compagnia aerea viene definita "sproporzionata" e l'avvocato francese Julie Jacob ha dichiarato alle agenzie francesi che " depositeremo una denuncia per violenza fisica, psicologica e discriminazione su base religiosa ", evocando " circostanze aggravanti ", visto che si tratta di " minori di 15 anni ". Dal canto suo, la compagnia aerea ha confermato quanto accaduto ma ha motivato il comportamento dell'equipaggio, che ha chiamato la polizia, spiegando che i passeggeri sono stati allontanati dopo che i minori hanno ripetutamente manomesso le attrezzature di emergenza dell'aereo e interrotto le dimostrazioni di sicurezza dell'equipaggio. " Un gruppo di passeggeri ha tenuto un comportamento altamente perturbante e ha adottato un atteggiamento molto conflittuale, mettendo a rischio la sicurezza del volo ", si legge nel comunicato della compagnia.

Nello stesso, Vueling ha aggiunto che nega " categoricamente qualsiasi insinuazione secondo cui il comportamento del nostro equipaggio fosse legato alla religione dei passeggeri coinvolti ". La Guardia Civil ha riferito che 23 minori e due adulti del gruppo sono saliti a bordo di un volo di un'altra compagnia aerea, mentre gli altri hanno trascorso la notte in hotel.

Il portavoce della compagnia ha affermato che sono stati presi accordi per farli partire da Valencia nella tarda serata di oggi. La stessa Guardia Civil ha dichiarato che i minori e gli adulti sono cittadini francesi e che gli agenti coinvolti non erano a conoscenza dell'appartenenza religiosa del gruppo.