Famiglia reale, è tempo di riconciliazione. La richiesta di Kate a William: "Parla con tuo fratello"

Sono tanti i dissapori che hanno agitato la famiglia reale britannica, ma forse potrebbe essere giunto il momento della riconciliazione; il Principe Harry ha incontrato il padre, Re Carlo III, e ci sono voci secondo le quali Kate Middleton starebbe premendo per convincere il Principe William a riappacificarsi con il fratello minore.

Troppi i malumori, le frecciate, le incomprensioni. Dopo l'arrivo di Megham Markle, il rapporto con Harry non è più stato lo stesso. Poca importa di chi sia ad avere ragione. All'interno della famiglia si è creata una profonda ferita, e forse è giunto il momento di provare a sanarla. Di questo sembra essere convinta Kate, che a sua volta ha avuto i suoi attriti con i cognati. Eppure proprio lei, secondo quanto riportano i media inglesi, starebbe cercando di persuadere il marito.

Secondo un funzionario di Buckingham Palace, il Duca di Sussex si sarebbe pentito di alcune sue azioni e vorrebbe sinceramente riavvicinarsi alla famiglia, specialmente per stare vicino al Re. Probabilmente Harry non tornerà mai a vivere in Gran Bretagna, anche perché Meghan Markle non sarebbe d'accordo, ma c'è comunque la possibilità che queste due anime della famiglia si riavvicinino. Sempre stando a quanto rivelato dal funzionario, Carlo III e suo figlio hanno vissuto in armonia il loro incontro, e si sarebbero lasciati con la promessa che le cose sarebbero cambiate.

William, lo sappiamo, non era favorevole a questo incontro. Troppa l'amarezza nutrita nei confronti del fratello. Kate, però, sarebbe di parere diverso, e sembra che di recente stia cercando di far cambiare idea al marito. Non ha senso, secondo la Principessa di Galles, mantenere la famiglia divisa. Da qui l'appello: "Fai la pace con tuo fratello" . Un giorno William sarà Re, e la figura di Harry potrebbe essere cruciale. Il prossimo sovrano dovrebbe poter contare sul fratello minore. Harry, in sostanza, potrebbe essere un importante sostegno.

Da parte sua, il Duca di Sussex avrebbe chiesto a Re Carlo il

permesso di poter tornare più spesso a casa, magari portando anche i figli Archie e Lilibet. Insomma, tutto fa pensare che presto il popolo britannico potrà assistere alla sperata e tanto attesa