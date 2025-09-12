La "pace" con Re Carlo, poi la fuga da Londra: Harry ha già lasciato l'Inghilterra

L'atteso incontro fra il Principe Harry e Re Carlo è finalmente avvenuto. I due si sono ritrovati ieri pomeriggio - giovedì 11 settembre - a Clarence House per un tè. La conversazione fra i due è ovviamente riservatissima ma, a quanto pare, la tanto sperata riconciliazione ci sarebbe stata. Il momento genitore/figlio è però stato breve, perché il Duca di Sussex ha già lasciato l'Inghilterra. Insomma, un vero e proprio toccata e fuga.

Harry ha raggiunto Londra per rendere omaggio alla nonna, la compianta Regina Elisabetta II (il terzo anniversario della sua morte ricorreva proprio lo scorso 8 settembre). Tanto per cambiare, il Principe si è presentato da solo, senza figli e, soprattutto, senza la moglie Meghan. L'incontro con Re Carlo - probabilmente il reale motivo del viaggio di Harry a Londra - era fissato da tempo, tanto che il sovrano è rientrato da Balmoral mercoledì scorso. I due si sono rivisti dopo un periodo duranto ben 20 mesi.

Il tè riconciliatore è durato 55 minuti. Un'ora per cercare di riallacciare i rapporti: qualcosa in cui il Principe Harry sperava molto, e anche Re Carlo. Lo stesso non si può dire del Principe William, primogenito ed erede. A quanto pare il Principe di Galles non è stato favorevole all'incontro: brucia ancora il brusco strappo di Harry e Meghan, avvenuto nel 2020, quando i Sussex hanno deciso di trasferirsi a Montecito, in California. Per non parlare delle interviste, e del libro autobiografico Spare.

Ad ogni modo, pare che almeno fra padre e figlio i rapporti siano stati riallacciati. Il Re desiderava sinceramente riaccogliere il suo secondogenito. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, già a luglio Meredith Maines, incaricata di seguire il Duca di Sussex, Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace, si erano visti per programmare questo incontro. Dallo scorso maggio, in realtà, si parlava di segnali di schiarita. Rimangono, tuttavia, gli attriti con William. Anche in occasione dell'anniversario della morte della nonna, i due Principi sono rimasti divisi.

Non si conosce il contenuto della conversazione fra Re Carlo ed Harry. Sembra che fra le condizioni poste al Duca di Sussex ci fosse proprio l'assenza della Markle, ormai sgradita alla corte. Può darsi che duranate l'incontro il sovrano abbia chiesto di rivedere i nipotini Archie e Lilibet.

Harry, d'altro canto, potrebbe aver nuovamente avanzato la richiesta di avere una scorta (beneficio che si è visto negare dopo la sentenza della Corte d'Appello di Londra).

A generare interrogativi è stata poi la repentina partenza di Harry, che ha lasciato Londra subito dopo l'incontro col padre. Il Principe si è recato in Ucraina, per sostenere i militari.