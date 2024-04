Far West a Londra con cavalli in fuga. Ci sono danni e feriti

È stata una scena quasi "rubata" al film JumanJi, quella vissuta oggi da molti londinesi nella City, che hanno visto correre al galoppo alcuni cavalli imbizzarriti, a quanto pare scappati da una delle scuderie delle forze armate. Secondo la Bbc, i cavalli sono stati avvistati a Buckingham Palace attorno alle 8.30 di mattina prima della fuga. Due in particolare molto spaventati, hanno seminato il panico per la città: uno nero e uno bianco entrambi con il manto sporco di sangue dovuto alle ferite che si sono provocati.

Lo scontro con un taxi

Uno dei due si è scontrato con un taxi nel pressi di Buckingham Palace Road, mandando in frantumi i vetri del veicolo e provocandosi alcune ferite. Altri si sono scontrati con un autobus, provocando cinque feriti lievi. Incidenti simili si sarebbero verificati anche in Belgrave Square e vicino a Chancery Lane.

Cosa è successo

Non è ancora ben chiaro come gli animali siano potuti scappare, le prime notizie raccontano che avrebbero disarcionato i militari spaventati dai rumori di un cantiere. La polizia ha dovuto velocemente chiudere alcune strade per il pericolo di incidenti e i danni causati sono stati comunque limitati in confronto a quello che sarebbe potuto succedere. Tutti i feriti, compresi gli ufficiali, sono stati prontamente soccorsi dal London Ambulance Service.

I militari a cavallo, Lifeguards e Blues & Royals -una delle eccellenze britanniche che ha la sua divisione a cavallo usata spessa per i ruoli più cerimoniali - stavano facendo il normale percorso di ogni mattina tra Horseguards Parade, davanti al palazzo reale (è da qui che al Trooping the Colour ogni anno a giungo si avvia la parata reale per approdare a Buckingham Palace) e Whitehall dove c’è la residenza del primo ministro al numero 10 di Downing Street.

Le associazioni animaliste

Anche se la vicenda presenta ancora lati oscuri da chiarire, sono scese in campo molte associazioni animaliste, che chiedono a gran voce che si faccia luce sulle modalità di trattamento degli animali. Per fortuna i cavalli sono stati ripresi e curati dalle ferite e non sono in pericolo di vita.

Un tempestivo aggiornamento è stato poi dato dall'account della British Army su X dove oltre a ringraziare tutti gli agenti intervenuti si è rassicurato sia sulla salute dei soldati ma anche degli animali.