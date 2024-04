"Stop ai furti sull'Air Force One": il monito della Casa Bianca ai giornalisti

Increscioso episodio che vede come protagonista l'Air Force One, l'aereo Boeing 747 che trasporta il presidente degli Stati Uniti d'America. Secondo quanto denunciato dalla White House Correspondents' Association, ossia l'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, diversi oggetti che fanno parte del corredo dell'aereo presidenziale sarebbero stati sottratti. Dal momento che si parla di alcuni episodi, si è reso necessario rendere pubblica la vicenda e lanciare un monito a chi ha la possibilità di salire sul velico, specialmente ai giornalisti.

"Gli arredi dell'Air Force One non si toccano"

Secondo quanto riportato dalla Bbc, si tratta di un fenomeno piuttosto ricorrente. Durante i regolari inventari che vengono svolti sull'aereo presidenziale, infatti, emergono spesso delle mancanze. Si tratta di oggetti abbastanza piccoli, non troppo rilevanti, come piatti, bicchieri o addirittura federe dei cuscini. La loro attrattiva è che fanno parte dell'arredo dell'Air Force One, e questo porta alcuni soggetti che riescono a salire a bordo a prenderli e portarli via, come se fossero dei souvenir.

Un recente inventario effettuato a febbraio dopo la visita di Joe Biden sulla costa occidentale degli Stati Uniti ha rilevato che mancavano diversi articoli dalla sezione stampa. Da qui l'email inviata il mese scorso dall'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca a vari giornalisti e reporter che hanno la possibilità di salire a bordo dell'aereo presidenziale per seguire gli spostamenti del presidente. Un simile comportamento, tuonano dall'associazione, si ripercuote negativamente sulla stampa.

Può capitare che a conclusione di un viaggio col presidente Usa, ai giornalisti vengano regalati dei pacchetti di cioccolatini M&Ms decorati con il logo presidenziale, ma si tratta di una cortesia a discrezione del personale che accompagna il presidente. Da qui a prelevare posate, asciugamani, federe e altri complementi d'arredo che fanno parte dell'Air Force One c'è una bella differenza. Un comportamento davvero poco professionale che ha messo in imbarazzo la categoria. A quanto pare, però, si tratterebbe di un'abitudine che va avanti da anni.

La replica

A parlare alla Bbc è stata Misha Komadovsky, corrispondente dalla Casa Bianca di Voice of America che nel tempo ha raccolto una lunga serie di oggetti dall'aereo del presidente. " Non ho messo in imbarazzo nessuno né commesso alcun illecito per mettere insieme questa collezione ", ha dichiarato, mostrando un bicchiere di carta con il logo dell'Air Force One che si era dimenticata di buttare via dopo averlo utilizzato a bordo.

Komadovsky è inoltre in possesso di una scatola di M&Ms presidenziali con la firma di Biden. "Avviso spoiler. Sono normali M&Ms in una bella scatola ", ha affermato con ironia. L'Air Force One, definito dagli addetti ai lavori come "l'ufficio nel cielo del presidente", ha una superficie di 372 mq su tre livelli.

Durante i viaggi, il presidente degli Stati Uniti siede davanti, mentre ai giornalisti spettano i posti collocati nella parte posteriore dell'aereo.