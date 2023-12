Feto gravemente malato ma non può abortire in Texas: donna lascia lo Stato

Per non rischiare la vira, Kate Cox ha deciso di lasciare il Texas per abortire. La 31enne, infatti, pare abbia già lasciato lo Stato della stella solitaria ma non è stato reso noto dove si sia diretta. La donna si trova al momento alla 20esima settimana di gestazione e ha da poco scoperto che il feto soffre di una patologia nota come trisomia 18, conosciuta anche come sindrome di Edwards. Si tratta di una malattia genetica per la quale non esiste cura, che causa varie e gravi malformazioni fisiche e cognitive al nascituro, spesso fatale prima del parto o nel primo anno di vita.

La decisione di abortire da parte di Cox non è stata presa a cuor leggero, come si può facilmente immaginare, ma ogni medico da lei consultato le ha suggerito di non portare a termine la gravidanza, perché il rischio per lei è di non sopravvivere o, nel caso riuscisse, di non avere più figli. Tuttavia, il Texas, che è uno degli Stati più conservatori degli USA, consente l'interruzione di gravidanza solamente fino alla sesta settimana. Ma il caso di Kate Cox è diverso, la sua decisione è questione di vita o di morte e così la donna ha iniziato una battaglia legale che le ha permesso di vincere e di ottenere il permesso all'interruzione da parte del giudice Maya Guerra Gamble l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. Una sentenza che sembrava aver chiuso la vicenda, anche se il procuratore generale Ken Paxton, un repubblicano estremista, ha fatto ricorso alla Corte suprema statale che ha bloccato tutto.

Davanti a questa decisione, la donna ha deciso di lasciare il Texas, diventando una delle tante donne che hanno deciso di abbandonare gli Stati più conservatori per recarsi altrove ad abortire nei casi più gravi. La legge sull'aborto, in questi mesi di campagna elettorale che anticipano le elezioni americane, che si terranno il prossimo novembre 2024, è uno dei temi principali. Joe Biden ha assicurato di voler proteggere ad ogni costo i diritti delle donne e a varato una serie di provvedimenti, alcuni dei quali sono ancora bloccati alla Camera, per favorire i viaggi per ragioni mediche e rendere più capillare la distribuzione della pillola abortiva. Quello di Cox è un caso limite sanitario che ha destato molto scalpore negli Stati Uniti e riaperto il dibattito in merito.