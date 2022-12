Fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra: fermato un 21enne

Articolo in aggiornamento

Sono stati trovati morti in Inghilterra due giovanissimi fidanzati di Messina. Si trovavano in un'abitazione nella contea del North Yorkshire, dove il giovane ragazzo, Nino Calabrò, aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione. La ragazza, Francesca Di Dio, lo aveva raggiunto pochi giorni fa per trascorrere insieme le feste di Natale. Gli investigatori hanno bussato alla porta dell'appartamento dopo una segnalazione dei genitori, che non avevano più loro notizie da due giorni. Per l'omicidio dei due ragazzi al momento è stato fermato un loro coetaneo, un 21enne di cui non è stata resa nota per il momento la nazionalità.