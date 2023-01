"Puzzava di alcol, era ubriaco". Harry spara sul matrimonio di William

Il libro "Spare. Il minore" del principe Harry continua a gettar fango sul rapporto tra lui e il fratello maggiore: arrivano infatti nuove clamorose rivelazioni riferibili proprio alle nozze tra William e Kate, in cui il duca di Sussex accusa il fratello di avergli affidato il ruolo di testimone di nozze solamente perché costretto dal protocollo reale. Harry no nsi ferma e addirittura arriva ad accusare William di ubriachezza il giorno del matrimonio.

Il ruolo nelle nozze

Malgrado un rapporto già particolarmente teso tra i due, che affonda le radici in anni precedenti l'episodio in questione, nel 2011 fu lo stesso William a scegliere il fratello minore quale testimone nelle nozze con Kate Middleton. Ciò nonostante, racconta Harry nelle pagine del suo libro, "Willy non voleva che facessi un discorso da testimone". Il secondogenito di Carlo si lamenta di essere stato costretto a "recitare" il ruolo di testimone per impedire che l'imbarazzo potesse travolgere la famiglia reale.

Proprio a causa delle forti tensioni tra i due fratelli, William avrebbe fatto volentieri a meno di affidare il ruolo di testimone a Harry, sostiene quest'ultimo nell'autobiografia. La ragione per cui l'avrebbe fatto risiederebbe nell'esistenza di un rigido protocollo reale da rispettare, che non avrebbe permesso di valutare una differente opzione. Ecco il perché della scelta, racconta Harry nel suo libro, di utilizzare un escamotage in grado di non attirare troppo l'attenzione sulla vicenda. E in effetti a tenere il discorso in occasione delle nozze tra il principe William e Kate Middleton furono due amici.

Le accuse di Harry contro il fratello

Quel giorno Harry viaggiò come da copione al fianco del padre a bordo della Bentley diretta verso l'abbazia di Westminster. Ma secondo il secondogenito, questa sarebbe stata solo una copertura di facciata: il consueto discorso al ricevimento, infatti, fu pronunciato da James Meade e Thomas Van Straubenzee.