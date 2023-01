"William mi picchiò. E mio padre mi chiese: di chi sei figlio?"

Londra. Ogni giorno una nuova accusa, una rivelazione, un'intervista. A pochi mesi dalla scomparsa di Elisabetta II, un Paese ancora sotto choc assiste attonito al sistematico sgretolamento della relazioni tra il secondogenito di Carlo e Diana e la sua famiglia d'origine, mentre il Palazzo rimane ostinatamente in silenzio. Dopo l'uscita della docuserie su Netflix, che racconta le ragioni che hanno portato gli ex duchi di Sussex ad abbandonare la «Ditta» , il principe espatriato non ha lasciato passare un solo giorno senza rilasciare altre interviste, raccontare aneddoti, accusare il parentado. Sicuramente un'ottima strategia di marketing per il lancio della sua biografia «Spare», nelle librerie da martedì, che il protagonista ha però venduto al mondo come un grido di aiuto, nella speranza di una riconciliazione. «Rivoglio indietro mio padre e mio fratello» aveva fatto sapere Harry nell'intervista a Itv, ipotesi sicuramente non percorribile proprio ora, vigilia dell'uscita di un memoir che descrive i rapporti turbolenti in famiglia. Il quotidiano Guardian, che è venuto in possesso di una copia, riporta lo scontro avvenuto tra i due fratelli al castello di Windsor, subito dopo il funerale del Principe Filippo durante il quale sembra che Carlo abbia detto ai figli: «Vi prego ragazzi, non rendete miserabili questi miei ultimi anni». I rapporti tra i due figli di Diana si erano irrimediabilmente raffreddati subito dopo il matrimonio di Harry con l'attrice americana Meghan Markle, che non ha mai goduto delle simpatie di William. Sarebbe stata proprio l'antipatia del Principe di Galles nei confronti della cognata a causare un pesantissimo alterco tra i due fratelli, sfociato in una vera e propria aggressione fisica di William nei confronti Harry. L'episodio sarebbe avvenuto nel 2019, nella casa londinese di Harry, a Nottingham Cottage. In quel frangente il primogenito del re, che avrebbe voluto parlare a viso aperto dei loro rapporti e dei comportamenti da tenere con la stampa, aveva addossato ogni colpa alla consorte del fratello, descrivendola come una persona «difficile» e «maleducata» e il litigio sarebbe continuato con William che afferrava Harry per il collo e poi lo sbatteva a terra. «Sono atterrato sulla ciotola del cane che è andata in frantumi sotto la mia schiena - ha raccontato Harry nel libro - ferendomi. Sono rimasto disteso per qualche istante, poi mi sono rialzato e ho chiesto a William di andarsene». Il fratello l'aveva invitato a combattere, ma al suo rifiuto se n'era andato, per poi tornare e scusarsi. William aveva anche chiesto al fratello di non raccontare alla moglie l'episodio. Harry non lo fece, ma si rivolse al suo terapista, finché Meghan non si accorse delle ferite. I racconti sul passato imperversano. C'è l'ammissione di Harry di aver assunto cocaina a 17 anni, di aver ucciso 25 talebani in Afganistan, di come siano stati William e Kate a convincerlo a indossare l'uniforme nazista. E di come, insieme al fratello, avessero sconsigliato il padre di sposare Camilla. C'è persino l'aneddoto di Harry che contatta una donna: «Sosteneva di avere poteri» e gli avrebbe trasmesso le sensazioni della madre, Diana: «Stai vivendo la vita che lei non ha potuto. Stai vivendo la vita che voleva per te». Infine gli scherzi feroci del padre sulle voci della tresca amorosa tra Diana e l'ex ufficiale britannico James Hewitt: «Sai chi è il tuo vero padre?», avrebbe chiesto Carlo al figlio. Come se non bastasse, ci sono anche le anticipazioni dell'intervista su Itv, in cui Harry spiega: «Non so se andrò all'incoronazione di mio padre ma molte cose possono ancora succedere. La palla è nel loro campo, se vogliono mettersi a sedere e parlare». Il Palazzo per ora ha deciso di non commentare, scegliendo la riservatezza tanto cara a nonna Elisabetta. Il silenzio tuttavia non ha dissuaso i media di casa dal lasciar perdere un gossip che garantisce ottimi indici di ascolto, quindi ora tutti si chiedono: Harry e Meghan saranno a Londra per la cerimonia del 6 maggio?