Le foto sul cellulare, i sopralluoghi e il messaggio premonitore: i nuovi indizi sull'attentatore di Trump

Spuntano nuove indiscrezioni sull'attentatore di Donald Trump. Thomas Matthew Crooks, il ventenne che lo scorso 13 luglio ha tentato di assassinare l'ex presidente Usa durante un comizio in Pennsylvania, prima di effettuare il folle gesto aveva postato una frase emblematica sulla popolare piattaforma di giochi Steam: " Il 13 luglio sarà il mio debutto, guardate cosa succede ". Gli investigatori hanno ritrovato il post ma, al momento, non hanno fornito ulteriori dettagli su quando la frase sia stata postata, né hanno precisato se ci sono altri messaggi di questo genere. In merito all'intera vicenda ci sono ancora numerose zone d'ombra e gli inquirenti sono all'opera nel tentativo di ricostruire l'intero puzzle.

Il messaggio dell'attentatore di Trump

Il post di Crooks è stato scoperto dagli investigatori impegnati a setacciare l'etere a caccia di tracce digitali del ragazzo. Il loro obiettivo è duplice: determinare perché il ventenne abbia sparato all'ex presidente e capire se abbia agito da solo nell'organizzare il complotto che ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di molte altre.

Da quanto fin qui emerso, le autorità hanno scoperto che, oltre a cercare informazioni sul comizio di Trump a Butler, Crooks aveva cercato su internet le date della Convention nazionale democratica di agosto e le date di altri eventi di The Donald. Aveva anche salvato sul suo telefono foto di Trump, Biden e molti altri politici, tra cui il presidente della Camera Mike Johnson, il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries, l'ex avvocato di Trump Rudy Giuliani e il procuratore della contea di Fulton Fani Willis.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, i dati dei telefoni cellulari hanno rivelato che Crooks aveva visitato il sito del raduno di Butler, in Pennsylvania, prima dell'evento della campagna di Trump. L'FBI ha identificato il 20enne come attentatore del comizio di Trump nelle prime ore di domenica mattina, e ha affermato che l'attacco sarebbe stato oggetto di indagine come possibile caso di terrorismo interno.

Ricordiamo che sabato scorso Crooks ha utilizzato un fucile di tipo AR, che si ritiene appartenesse legalmente a suo padre, per sparare a Trump dal tetto di un edificio vicino, fuori dal suo comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. Il ragazzo è stato quindi colpito a morte dai servizi segreti dopo aver sparato otto colpi, ferendo l'ex presidente e uccidendo uno dei partecipanti al raduno. Le forze dell'ordine hanno dichiarato di aver identificato Crooks utilizzando il suo DNA e le sue informazioni biometriche.

Il messaggio premonitore

Il messaggio di Crooks è un importante indizio delle possibili intenzioni del ragazzo. L'FBI ha avuto accesso e c'è attesa di capire cosa emergerà dall'analisi del materiale contenuto al suo interno.

La polizia di Bethel Park ha dichiarato che è in corso un'indagine per un'esplosione avvenuta nei pressi della casa di Crooks. L'accesso all'area rimane strettamente controllato con veicoli della polizia che bloccano le strade. Solo i residenti sono stati autorizzati a entrare o uscire. Fonti delle forze dell'ordine hanno dichiarato alla CBS di ritenere che ci sia stato un certo grado di pianificazione prima della sparatoria. Quanto tempo sia stato dedicato a tale pianificazione, tuttavia, è ancora oggetto di indagine in corso.

La polizia ritiene che abbia agito da solo, ma sta continuando a indagare per verificare se fosse accompagnato alla manifestazione. Che tipo di persona era Crooks? Finora è emerso un quadro confuso, e a tratti contraddittorio, della personalità di Crooks.

tute da caccia per andare a scuola

Parlando con l'agenzia di stampa locale KDKA, alcuni giovani del posto che andavano a scuola con lui lo hanno descritto come un solitario, spesso vittima di bullismo e che a volte indossava "".